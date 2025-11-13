Рубио: В действителност Русия не иска мир в Украйна

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че към дадения момент оценката на Вашингтон е, че в действителност Русия не иска мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Това американският първи дипломат заяви пред медиите след срещата на външните министри на страните от Г-7 в канадския град Ниагара, в югоизточната провинция Онтарио.

Марко Рубио: Следващите дни ще определят доколко Путин има сериозни намерения за мир

Рубио коментира и ситуацията в Близкия изток.

"Има определено безпокойство относно събития на Западния бряг, които се разпространяват и създават ефект, който би могъл да подкопае усилията ни за ивицата Газа", заяви Рубио.

Рубио призовава за край на "безсмислената война" в Украйна

Според него обаче "подобно влияние" върху преговорите за мир в анклава, където с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп се пристъпи към първата фаза на примирие между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", не се очаква.

"Ще направим всичко по силите си това да не се случи", заключи американският държавен секретар.