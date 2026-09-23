България

Как ще гласуват българите в чужбина: МВнР с подробности за организацията на вота

До 29 септември се подават заявления за гласуване зад граница, а до 3 октомври ЦИК ще определи местата и броя на секциите

Василена Василева Василена Василева

23 септември 2026, 07:05
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О чаква се Министерството на външните работи да представи информация за организацията на изборите зад граница. Предстоят и няколко важни срока за българите, които ще гласуват извън страната.

До 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина. Това може да бъде направено както на хартия, така и по електронен път.

До 3 октомври Централната избирателна комисия (ЦИК) трябва да определи местата, в които ще бъдат разкрити секции извън страната, както и техния брой.

В края на юли Народното събрание прие промени в Изборния кодекс, с които беше отменено ограничението за до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави, които не са членки на Европейския съюз.

Междувременно ЦИК вече прие списъка с т.нар. „автоматични секции“ в чужбина. Това са секции, в които през предходните пет години са гласували 100 или повече избиратели.

Редактор: Василена Василева
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