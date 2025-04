Ротацията в Космоса: "Шънчжоу-20" кацна на "Тянгун"

П илотираният космически кораб "Шънчжоу-20" осъществи успешно скачване, след което тримата тайконавти на борда му влязоха в китайската орбитална станция "Тянгун", предаде Синхуа.

Новият екипаж, включващ командира Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе, се срещна с триото тайконавти от мисията "Шънчжоу-19".

В ранните часове на деня командирът на предходната мисия Цай Сюйхъ, Ван Хаодзъ - единствената в Китай жена инженер на космически полети, и Сун Линдун отвориха люка на основния модул "Тянхъ" и поздравиха новия екипаж.

След това шестимата тайконавти позираха за групова снимка. Те ще останат заедно около пет дни, за да изпълнят планираните задачи и дейностите по ротацията на екипажите, съобщават от Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

Екипажът на "Шънчжоу-19", чиято мисия стартира през октомври миналата година, трябва да се върне на площадката за кацане "Дунфън" в китайския автономен район Вътрешна Монголия на 29 април.

Това е шестата ротация на екипажи в историята на китайското орбитално съоръжение.

Двамата командири Чън Дун и Цай Сюйхъ се засякоха в орбита за втори път, след като преди работиха в екип по време на мисията "Шънчжоу-14", продължила от юни до декември 2022 г.

Космическият кораб "Шънчжоу-20" беше изстрелян от центъра "Цзюцюан" в северозападната част на страната с ракета-носител "Чанчжън-2F" (Лонг Марч).

Новият екипаж ще остане на станцията до края на октомври, като през шестмесечния период ще извършва техническа работа и научни експерименти, ще излиза в открития космос и ще участва в образователни програми.

Под председателството на Си Цзинпин Китай ускори осъществяването на своята "космическа мечта". Китайската програма е третата в света, която изпраща хора в орбита. Китай също така осъществи кацане на роувъри на Марс и Луната.

Флагман на тази програма е извеждането в орбита на космическата станция "Тянгун", която започна да функционира в нормален режим през 2022 г.

Китайската орбитална станция е разположена на височина около 400 километра и по план трябва да работи над 10 години. Тя е предназначена за трима души (до шестима за кратки периоди от време, когато екипажите се сменят). Масата на Т-образния комплекс, който в обозримо бъдеще е планирано да бъде разширен и да придобие формата на кръст, е 66 тона.

