Екипажът на китайската космическа станция "Тянгун" получи доставка от Земята

К итайският екипаж от кораба „Шънчжоу-19“, който се намира на борда на орбиталната космическа станция „Тянгун“, получи в събота пратка с доставки от Земята, съобщи Синхуа.

#China's Shenzhou-19 crew aboard the orbiting Tiangong space station received a shipment of supplies from Earth on Saturday, after the Tianzhou-8 cargo spacecraft successfully docked with the space station.



At 8:26 a.m., astronaut Cai Xuzhe opened the hatch of Tianzhou-8 and… pic.twitter.com/FoMtM4vVaD — China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 16, 2024

Това се случи, след като товарният космически кораб „Тянчжоу-8“ успешно се скачи с космическата станция. След маневрата тайконавтът Цай Сюйхъ отвори люка на „Тянчжоу-8“ и влезе в товарния кораб.

„Тянчжоу-8“ пренася приблизително шест тона материали, включително консумативи за пребиваването на астронавтите в орбита, ракетни горива, експериментално оборудване и над 400 килограма научноизследователски материали.

Chinese crew returns to Earth after over 6-month mission aboard Tiangong space station

In orbit since late-April, Shenzhou 18 astronauts Ye Guangfu, Li Cong, Li Guangsu safely touch down on Earth#News #DailyNews #LiveNews #WorldNews#World pic.twitter.com/68tObWDKUD — Breaking News (@FastNews77) November 16, 2024

Екипажът на „Шънчжоу-19“ ще продължи с прехвърлянето на товара и други свързани задачи, както е планирано.

Китай изстреля „Тянчжоу-8“ в петък вечерта, за да направи доставки на орбиталната си космическа станция „Тянгун“. Около три часа по-късно товарният кораб успешно се скачи с космическата станция.

China's new space cargo shuttle 🚀

“Haolong” launches to the Tiangong

space station in animation [1]! The

Haolong will launch atop of a rocket

and lands on a runway on Earth [2]!#China #Haolong #Aerospace #AI



1️⃣ https://t.co/A5s2hN8RIg

2️⃣ https://t.co/66FgaiCNWR pic.twitter.com/3GQzjeHl4H — China4Tech🌏 (@China4Tech) November 16, 2024

