НАСА и SpaceX разкриха плана за унищожаване на Международната космическа станция

П рез последните 23 години Международната космическа станция е била убежище за стотици астронавти. Но дните ѝ са преброени.

През юни НАСА обяви, че ще плати на компанията на Илон Мъск SpaceX до 843 млн. долара, за да помогне за извеждането на МКС от експлоатация.

В сряда НАСА и SpaceX ("СпейсЕкс") споделиха нови подробности за плана си, който включва свръхмощен, изключително голям космически кораб Dragon, който може да изтласка МКС от орбита и да бъде изгорен и изхвърлен в отдалечен океански гроб, вероятно през 2031 г.

Космическите кораби Dragon на SpaceX в момента превозват астронавти и товари на НАСА до и от МКС. Но в сравнение с МКС, която тежи около 925 000 кг, астронавтите и товарите са изключително леки.

Ето защо SpaceX обмисля възможността да зареди един от своите Dragon за тази задача.

Как SpaceX планира да се откаже от МКС

SpaceX планира да оборудва съществуващ Cargo Dragon с нов мощен багажник и да го подсили с 46 двигателя Draco, което е с 30 двигателя повече от обикновения Dragon.

Полученият в резултат „деорбитален кораб“ ще бъде около два пъти по-дълъг от обикновения кораб Dragon, с шест пъти повече гориво, за да произведе четири пъти повече енергия.

SpaceX публикува на X илюстрация на това как може да изглежда нейният модернизиран Dragon:

With 6x more propellant and 4x the power of today’s Dragon spacecraft, SpaceX was selected to design and develop the U.S. Deorbit Vehicle for a precise, controlled deorbit of the @Space_Station https://t.co/GgtuplTwqQ pic.twitter.com/E23sS7CE4U