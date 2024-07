Новата космическа станция на Путин получи зелена светлина

Р ъководителят на руската космическа агенция е одобрил генерален план за създаването на нова космическа станция, съобщава Newsweek.

От 2022 г. насам страната е обърнала гръб на международното сътрудничество в областта на космическите дейности - още един знак за нарастващата ѝ геополитическа изолация. Този последен ход идва на фона на засилващите се западни санкции срещу държавата, които се опитват да възпрепятстват нейната икономика и военен арсенал след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

(Видеото е архивно: Китай и Русия ще строят лунна космическа станция)

Съобщението беше публикувано в социалната медийна платформа Телеграм от държавната информационна агенция РИА Новости.

"Ръководителят на Роскосмос Юрий Борисов одобри графика за създаването на руската орбитална станция", става ясно от съобщението.

Роскосмос е официалната космическа агенция на Русия, обособена през 90-те години на миналия век от космическата програма на Съветския съюз.

В момента тя се ръководи от Юрий Иванович Борисов, виден руски политик, който преди това е бил заместник министър-председател и заместник-министър на отбраната на страната.

Понастоящем Канада налага санкции на Борисов във връзка с руското нахлуване в Украйна и той е едно от 1500-те лица, за които Канада смята, че "сериозно нарушават международния мир и сигурност".

March 23, 2001: The Russian space station Mir ends its mission. The space station brought out of its orbit, entered the atmosphere and destroyed before falling into the southern Pacific Ocean near Fiji. Major components ranged from about 5 to 15 years in age. pic.twitter.com/kkKgtZtDze

Според публикацията в Телеграм новата космическа станция ще бъде "напълно готова" през 2033 г., а "са подписани и договори за създаването на самата станция, както и на нов кораб за полети до нея с ракетата "Ангара" от космодрума "Восточний".

Русия изразява намеренията си да действа самостоятелно в Космоса от април 2021 г., когато Роскосмос обяви плановете си да излезе от програмата за Международната космическа станция след 2024 г.

МКС е космическа станция в ниска околоземна орбита, управлявана в сътрудничество между космическите агенции на САЩ, Русия, Япония, Европа и Канада.

През 2022 г. руската агенция потвърди намерението си да се оттегли, позовавайки се на въздействието на западните санкции.

"Санкциите от страна на САЩ, Канада, Европейския съюз и Япония са насочени към блокиране на финансовите, икономическите и производствените дейности на нашите високотехнологични предприятия", написа тогавашният ръководител на космическия сектор Дмитрий Рогозин в социалната мрежа Twitter, сегашна Х.

"Целта на санкциите е да убият руската икономика, да потопят народа ни в отчаяние и глад и да поставят страната ни на колене."

След това Русия обяви плановете си за разработване на собствена станция, макар че някои се съмняваха дали разполага с необходимия капитал за такъв проект.

This is the best photo ever taken



It is the Russian Space Station Mir and the American Space Shuttle Atlantis docking for the first time in 1995.



This mission, STS-71, was tasked with docking the two vehicles and it did so nearly flawlessly, with less than 25 millimeters in… pic.twitter.com/HZVJvkRCrI