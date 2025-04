Русия обсъжда със САЩ уреждането на конфликта в Украйна

Р усия продължава да обсъжда с администрацията на САЩ мирното уреждане на конфликта в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

"Продължаваме контактите си с американската страна относно ситуацията в Украйна. Има няколко признака, че се движим в правилната посока“, заяви той в интервю за американската телевизия Си Би Ес, в отговор на въпрос за възможността за нова среща между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския лидер Стивън Уиткоф.

Лавров беше попитан дали самата среща ще се състои в Русия в петък, 25 април, и дали тази седмица трябва да се очаква споразумение за уреждане на въпроса.

US has ‘better understanding’ of Russia’s stance on Ukraine – Rubio



The recent series of talks between Washington and Moscow has helped clarify the Kremlin’s position, the US secretary of state has said.



➡️ it is wise for 🇺🇦 to accept the current peace offer, the US concluded. pic.twitter.com/l108fISclh