НАСА избира SpaceX за разрушаването на Международната космическа станция

В ъв вторник НАСА съобщи, че е избрала SpaceX за построяването на кораб, който да пренесе Международната космическа станция (МКС) обратно през земната атмосфера и да я отведе до последното й място за почивка в Тихия океан, след като бъде изведена от експлоатация през 2030 г.

Компанията на Илон Мъск е получила договор на потенциална стойност 843 млн. щатски долара за разработване и доставка на космическия кораб, наречен US Deorbit Vehicle.

(Видеото е архивно: Kорабът "Дракон" на Space-X се скачи с Международната космическа станция)

"Изборът на US Deorbit Vehicle за Международната космическа станция ще помогне на НАСА и международните ѝ партньори да осигурят безопасен и отговорен преход в ниска околоземна орбита в края на експлоатацията на станцията", се казва в изявление на Кен Боуърсокс от НАСА.

НАСА планира да поеме собствеността върху космическия кораб, след като SpaceX го построи, и да контролира операциите по време на мисията.

С теглото си от 430 000 кг МКС е най-голямата единична структура, изграждана някога в космоса.

Въз основа на предишни наблюдения на начина, по който други станции като "Мир" и "Скайлаб" са се разпаднали при навлизане в атмосферата, инженерите на НАСА очакват орбиталният пост да се разпадне на три етапа.

The Starliner rocket had a HELIUM LEAK which was known prior to liftoff yet @nasa and @Boeing still sent 2 astronauts to the International Space Station where they are now STUCK



once they got in orbit, they discovered four more helium leaks PLUS one unstable thruster.



I… pic.twitter.com/W4WXeblwHf