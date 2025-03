MAHA на Робърт Ф. Кенеди-младши ще има нужда от сини съюзници

З а движението „Направи Америка отново здрава“ (Make America Healthy Again – MAHA) процесът по утвърждаване на Робърт Ф. Кенеди-младши в Сената беше критичен момент. Дори най-изявените демократически борци срещу корпоративните интереси, като Бърни Сандърс и Елизабет Уорън – обикновено уважавани от тази група заради антагонизма си към големите фармацевтични и аграрни корпорации – предприеха яростна атака срещу номинирания за министър на здравеопазването по време на изслушванията. Това посочва Тим Райън за Newsweek. Райън е бивш конгресмен от Охайо с десет мандата в Камарата на представителите.

„Никога повече няма да гласувам за демократ“ – този рефрен се повтаряше многократно в публикации на здравни и уелнес инфлуенсъри в социалните мрежи, които обикновено пишат за опасностите от микропластмасите и предимствата на природосъобразния живот. „Зеленото MAHA“ вече е реалност.

Но дори с встъпването на Кенеди на поста министър на здравеопазването, неговото движение се изправя пред сериозно предизвикателство. Реализирането на програма за ограничаване на ултрапреработените храни, премахване на токсините от веригите за доставки, осигуряване на здравословни училищни обеди и подкрепа за малките органични фермери за сметка на големите аграрни корпорации ще бъде трудно осъществимо само със съдействието на Републиканската партия, която остава дълбоко обвързана с корпоративните интереси и утвърдените селскостопански политики, смята Райън.

Разбираемо е защо демократите отхвърлят новия министър на здравеопазването заради по-конспиративните му възгледи. Но популистите и прогресивните сили в партията трябва да осъзнаят, че имат рядката възможност да си сътрудничат с неговото движение, за да постигнат реални успехи в областта на здравеопазването, околната среда и корпоративната регулация. А последователите на Кенеди трябва тихомълком да приветстват помощта на демократите, посочва експертът за Newsweek.

Our new Secretary’s commitment is clear: he will lead our nation’s effort to end the chronic disease epidemic and Make America Healthy Again. pic.twitter.com/u6WxKAf5il

Докато назначението на Кенеди като министър на здравеопазването по време на втори мандат на Тръмп би изглеждало немислимо преди година, също толкова невероятно бе и възходът на движението „Направи Америка отново здрава“ в рамките на Републиканската партия, коментира още Тим Райън.

Само си представете – ентусиастите на органичните храни и противниците на ГМО организираха свой собствен бал в деня на встъпването в длъжност на Тръмп. Сенаторът от MAHA крилото Рон Джонсън (Уисконсин) наскоро оглави конгресно събитие, посветено на холистичното здраве. Тъкър Карлсън се разчувства и просълзи, говорейки за необходимостта консерваторите да възпитат любов към природата. А вицепрезидентът Джей Ди Ванс изрази загриженост за микропластмасите в хранителната система, посочва Райън.

Thank you, President Trump. As a boy, I sat in the Oval Office where my uncle led on the issues of health and fitness. And now, six decades later, I stand with a transformational leader who fully grasps the public health crisis our great nation faces. I couldn’t be more thrilled… pic.twitter.com/jnuRksNmJ6