Робърт Ф. Кенеди-младши положи клетва като здравен министър на САЩ

Р обърт Ф. Кенеди-младши положи клетва като министър на здравеопазването на президента Доналд Тръмп, след като американският Сенат снощи утвърди кандидатурата му и по този начин популярният скептик по отношение на ваксините получи контрола върху федерални разходи в размер на 1,7 трилиона долара, отправянето на препоръки относно ваксини и безопасност на храни, както и върху програмите за здравно осигуряване на около половината от хората в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Почти всички републиканци подкрепиха избора на Тръмп въпреки някои колебания относно възгледите на Кенеди за ваксините. Демократите единодушно се противопоставиха на неговото назначение. Той бе одобрен от Сената с 52 гласа „за“ срещу 48 гласа „против“.

