Внукът на Кенеди критикува Тръмп за разсекретяването на документите

Н овоизбраният президент на САЩ, Доналд Тръмп, разпореди публикуването на хиляди секретни файлове, свързани с покушението на бившия президент Джон Кенеди.

Убийството на Джон Ф. Кенеди (JFK) пре 1963 г. в Далас е основа за едни от най-разпространените конспиративни теории в днешно време. Според официалната версия Лий Харви Осуалд е стрелецът, а самият той бе убит два дни след убийството на JFK. Продължават да циркулират теории за втори стрелец и заговор, свързан с комунистическа Куба.

Внукът на Кенеди критикува заповедта на Тръмп.

По време на предизборната си кампания Тръмп обеща да разсекрети последните задържани документи по случая. В четвъртък, 23 януари, той подписа изпълнителна заповед, заявявайки пред репортери, че „всичко ще бъде разкрито“.

Въпреки това, внукът на JFK, Джак Шлосбърг, реагира на решението на президента, като заяви, че в него няма „нищо героично“.

"Истината е много по-тъжна от мита - трагедия, която нямаше нужда да се случва. Не е част от неизбежна голяма схема", написа той в социалната мрежа X. Шлосбърг добави, че разсекретяването на документите се използва политически, като „JFK служи за опора, когато той не е тук, за да отвърне на удара“.

