Гей жаби, ваксини и сурово мляко: Тръмп избра Кенеди-младши за здравен министър

Р ешението на новоизбрания президент Доналд Тръмп да привлече известния антиваксър Робърт Ф. Кенеди-младши за министър на здравеопазването и човешките услуги предизвика силни реакция. Експерти в областта на общественото здраве са уплашени от влиянието му върху американското здравеопазване, докато негови поддръжници очакват той "да направи Америка здрава отново".

Причината е спорната история на Кенеди с неверни или подвеждащи твърдения относно ваксини, флуорид във водата и други здравни теми.

Здравето беше в центъра на кандидатурата му за президент, която той прекрати през лятото. Сред основните му приоритети бяха намаляването на влиянието на фармацевтичните компании върху държавните агенции, борбата с хроничните здравословни проблеми при децата и подобряването на безопасността на храните. Кенеди представи смесица от идеи, някои подкрепени от науката, а други вече са развенчани.

Тръмп заяви, че ще позволи на Кенеди да води инициативи относно здравеопазването, храната и медикаментите, като обеща, че ще го остави „да се развихри“.

BREAKING: Robert F. Kennedy Jr. promises to eliminate corruption and restore American health agencies to their rich tradition of gold-standard, evidence-based science as Secretary of HHS. pic.twitter.com/psUTtDBrsb — Leading Report (@LeadingReport) November 14, 2024

Ето някои от най-противоречивите твърдения на новия министър:

Ваксини

Кенеди, основател на известна активистка група срещу ваксините, многократно е поставял под съмнение безопасността и ефективността на рутинните ваксини, включително тези за хепатит В и грип.

Той дори подкрепя напълно развенчаната теория, че ваксината срещу морбили, паротит и рубеола може да причини аутизъм, въпреки че изследванията многократно са показали, че няма такава връзка.

Кенеди също нарича ваксината срещу COVID-19 „най-смъртоносната ваксина, правена някога“. Той се противопоставя на задължителните ваксини за ученици, но подчертава, че не желае да премахне ваксините изцяло. Според него е важно да има научни проучвания за тяхната безопасност и ефикасност, а хората да могат да правят индивидуални избори.

Сурово мляко

Кенеди признава, че пие само сурово мляко, което поставя здравето в риск, тъй като пастьоризацията убива опасни патогени. Въпреки че 30 щата позволяват продажбата на сурово мляко, неговата консумация може да доведе до хранителни заболявания. Суровото мляко може да съдържа опасни бактерии като Salmonella, E. coli, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Yersinia, Brucella, Coxiella и Listeria. Птичият грип е открит в сурово мляко от крави, заразени с вируса.

Robert F. Kennedy Jr. has said that he drinks raw milk and has criticized the Food and Drug Administration over its “aggressive suppression” of products such as raw milk.



We asked food scientists questions about raw milk and the pasteurization process. https://t.co/dVbcT6oCAN — The Washington Post (@washingtonpost) November 25, 2024

Пестициди

Кенеди настоява за преразглеждане на стандартите за пестициди в САЩ, като сочи 72 пестицида, които са забранени в Европейския съюз.

Новият министър на здравеопазването също така твърди, че пестицидът атразин може да е свързан с промени в сексуалната идентичност на децата, като цитира проучвания върху жаби, които са били изложени на веществото.

“Sorry, no more chemicals in the water that make the frickin’ frogs gay” pic.twitter.com/feMNYQpzQm — Michael Cassidy ✝️ 🇺🇸 (@MichaelCassidy) November 14, 2024

Кенеди обсъди как атразинът може “химически да кастрира и насилствено да феминизира ” жаби, като каза “, че ако прави това на жаби, има много други доказателства, че го прави и на човешки същества.”

Флуорид

Кенеди изразява желание да премахне флуорида от питейната вода, като заявява, че той е свързан с различни здравословни проблеми, включително артрит, рак на костите и нарушения на неврологичното развитие. Въпреки това, водещи здравни организации, като CDC и Американската академия по педиатрия, твърдят, че нивата на флуорид в водата са безопасни и ефективни в намаляването на кариесите.

Тежки метали

Кенеди критикува присъствието на тежки метали в храните и неправомерно свързва консервант на основата на живак с аутизма, въпреки че този консервант вече не се използва в детските ваксини.

ХИВ и СПИН

Кенеди направи неверни твърдения, че СПИН частично се дължи на „тежка употреба на наркотици сред гейове и наркомани“. Научните изследвания установяват, че причината за СПИН е вирусът ХИВ.

Антидепресанти

Кенеди изразява съмнение за връзката между антидепресанти като Prozac и училищните стрелби. Въпреки това, изследвания показват, че няма доказателства за такава връзка.

Червей в мозъка

In a 2012 deposition obtained by the New York Times, Robert F. Kennedy Jr. said doctors found a dead worm in his brain that left him with cognitive deficiencies.



“I have cognitive problems, clearly. I have short-term memory loss, and I have longer-term memory loss that affects… pic.twitter.com/r9e8X4C5bJ — Pod Save America (@PodSaveAmerica) May 8, 2024

"Г-н Кенеди е пътувал много в Африка, Южна Америка и Азия в работата си като защитник на околната среда и на едно от тези места се е заразил с паразит", съобщиха от предизборната му кампания.

"Въпросът беше решен преди повече от 10 години и той е в стабилно физическо и психическо здраве".

Докладът на New York Times, базиран на показания за развод, твърди, че през 2010 г. Кенеди е претърпял тежка загуба на паметта и мозъчна мъгла.

Той е потърсил лечение и е заявил в показанията две години по-късно, че лекар му е казал, че проблемите могат да бъдат "причинени от червей, който влезе в мозъка ми и изяде част от него и след това умря".

Със своите противоречиви възгледи и неоснователни твърдения, Кенеди продължава да бъде разделяща фигура в дебатите за общественото здраве.

