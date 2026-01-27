Свят

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

27 януари 2026
Е вропа не е способна да се защити без Съединените щати, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в понеделник, дни след като многократните заплахи на Доналд Тръмп да завземе Гренландия доведоха Алианса до ръба на разпадането, пише Politico.

"Ако някой тук си мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло може да се защити без САЩ, продължавайте да мечтаете", каза той пред депутатите от комисията по отбрана на Европейския парламент. "Не можете."

"Европейският стълб на НАТО е малко празна дума", добави Рюте, аргументирайки се, че създаването на европейска армия би довело до "дублиране" с Алианса. Освен това, според него, руският президент Владимир Путин "ще го обожава".

Рюте настоя и ЕС да позволи на Украйна да използва част от предстоящия заем от 90 милиарда евро за оръжия от САЩ, въпреки натиска на някои държави членки като Франция да се похарчи за европейски доставчици.

Тези коментари следват по-широката линия на Рюте, според която Европа трябва да поддържа отворени канали със САЩ и че американският президент остава верен на алианса. "Вашингтон все още има пълна ангажираност към колективната отбрана на НАТО", каза той. "САЩ имат нужда от НАТО."

Той също така отдаде заслуга на Тръмп за това, че всички държави членки на НАТО са увеличили разходите си за отбрана до поне 2 процента от БВП към миналата година.

"Наистина ли мислите, че Испания, Италия, Белгия и Канада биха решили да преминат от 1,5 на 2 процента без Тръмп? Абсолютно не", каза Рюте.

Без САЩ защитата на Европа би струвала състояние, добави той.

"За Европа, ако наистина искате да действате самостоятелно … забравете за 5 процента", каза Рюте, като се позова на обещанието на страните от НАТО да увеличат разходите за отбрана до 5 процента от БВП до 2035 г. "Ще са нужни 10 процента", аргументира се той, и ще струва "милиарди и милиарди евро" да се замени ядрената отбрана на Америка.

Уверенията на генералния секретар, че Тръмп остава ангажиран към НАТО, идват след седмици на заплахи от американския президент, че може да завземе Гренландия със сила и че ще наложи нови тарифи на европейски държави за разполагането на ограничени войски в самоуправляващата се датска територия.

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Миналата седмица Тръмп окончателно изключи възможността за използване на сила и се отказа от тарифите, след като обяви сделка, която според него ще даде повече контрол на САЩ над гигантския арктически остров, въпреки че както Дания, така и Гренландия настояват, че няма да правят компромиси относно суверенитета.

Рюте, когото Тръмп похвали за помощта при постигането на споменатата сделка, призна, че няма "мандат да преговаря" от името на Дания. Той също така отхвърли идеята, че разговорите за Гренландия са свързани с гаранциите за сигурността на Украйна.

Бившият дългогодишен премиер на Нидерландия добави, че ЕС не трябва да изключва американски компании за оръжия от заема от 90 милиарда евро за Украйна.

"Пакетът за заем ще има огромно значение за сигурността на Украйна", каза Рюте пред депутатите. "Но тук наистина силно ви призовавам да осигурите гъвкавост в начина, по който могат да се изразходват тези средства, и да не бъдете твърде рестриктивни с условия като "купувай от ЕС"."

Според предложението на Европейската комисия, публикувано този месец, две трети от тези пари ще отидат за военни разходи на Украйна, като европейските производители на оръжия ще имат приоритет като доставчици.

В резултат на това Киев може да използва заема за закупуване на неевропейски оръжия само ако има "спешна нужда от продукт и няма алтернатива," и ако е получил одобрение от изпълнителната власт на ЕС и столиците на държавите членки.

Това се случи след като Франция, подкрепена от Гърция и Кипър, лобира да се забрани на страни извън ЕС като САЩ да печелят договори, финансирани с тези средства, ход, на който се противопоставят страни като Германия и Нидерландия.

Рюте предупреди, че ограничаването на възможността на Киев да решава как да разходва средствата ще възпрепятства военните му усилия.

"Европа сега изгражда своя отбранителен сектор, но в момента не може да осигури, почти достатъчно от това, от което Украйна се нуждае, за да се защити днес", каза той. "Затова, докато придвижвате този заем, моля ви, фокусирайте се първо върху нуждите на Украйна."

Парламентът миналата седмица се съгласи да ускори заема, който трябва да трае до 2027 г., докато столиците на ЕС водят преговори за компромис по законодателното предложение.

Източник: Politico    
