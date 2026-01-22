Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

Е вропа е защитена благодарение на собствените си усилия и на силната трансатлантическа връзка със САЩ, но приоритетът на НАТО трябва да остане подкрепата за Украйна. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на дискусия на Световния икономически форум в Давос, модерирана от журналиста на Deutsche Welle Сара Кели.

В разговора участваха още президентът на Полша Карол Навроцки, президентът на Финландия Александер Стуб, председателят на Европейската инвестиционна банка Надя Калвиньо и главният изпълнителен директор на Sanofi Пол Хъдсън.

Темата за способността на Европа да се защитава бе поставена на фона на напрежението в рамките на НАТО и изявленията на Доналд Тръмп, свързани с Гренландия, както и опасенията за евентуална търговска война и бъдещето на Алианса.

Рюте подчерта, че НАТО остава трансатлантически съюз още от 1949 г. и че сигурността на Европа и САЩ е взаимно обвързана.

"За Съединените щати да са в безопасност, е необходима сигурна Арктика, сигурен Атлантик и сигурна Европа", каза той и добави, че Европа е защитена както от собствените си усилия в рамките на НАТО, така и от силните връзки със Северна Америка.

Davos. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO: „Trump ma rację. Musimy chronić Arktykę przed wpływami Rosji i Chin.” pic.twitter.com/zMBvTwPMtP — NowyŚwiat24 (@NowySwiat24) January 21, 2026

По темата за напрежението около Гренландия Рюте отказа публичен коментар, като обясни, че ролята му е да работи за деескалация зад кулисите. "Когато има напрежение в Алианса, публичните изявления не помагат за решаването му", заяви той.

Генералният секретар отдели внимание и на значението на Арктика. Според него Китай и Русия увеличават присъствието си в региона, а НАТО трябва да засили защитата му. Той посочи, че от осемте държави с излаз на Арктика седем са членове на Алианса, а Русия е единствената извън него, докато Китай също се активизира в района.

"Трябва да защитим Арктика от руско и китайско влияние", каза Рюте и припомни, че още през септември посланиците на НАТО са решили да засилят колективната защита там.

По въпроса за военните разходи Рюте отбеляза, че САЩ харчат около 3,5% от БВП за отбрана, докато европейските съюзници средно достигат 2%. Той подчерта, че натискът на Доналд Тръмп е довел до увеличаване на разходите в редица държави.

"Без Доналд Тръмп това нямаше да се случи. Той принуди Европа да поеме повече отговорност за собствената си отбрана", каза генералният секретар.

Speaking at Davos, NATO chief Mark Rutte credits Donald Trump with forcing European governments to raise defence spending.



"Without Donald Trump, this would never have happened."



"He has forced us in Europe to step up, to face the consequences that we have to take care more of… pic.twitter.com/pMNfA8Ahrh — Wide Awake Media (@wideawake_media) January 21, 2026

Според него НАТО остава незаменимият стълб на европейската сигурност. "Не можете да си представите НАТО без Съединените щати. 75% от БВП на Алианса е извън ЕС, а САЩ са най-мощната държава в света", подчерта Рюте.

В изказването си той насочи вниманието и към войната в Украйна, която определи като основния въпрос за европейската и американската сигурност.

"Основният проблем не е Гренландия, а Украйна", каза той и добави, че руските ракети и дронове продължават да атакуват украинската енергийна инфраструктура при температури около минус 20 градуса в Киев.

Рюте заяви, че Украйна може да осигури едва около 60% от собственото си електроснабдяване, докато руските загуби остават високи. По думите му през декември Русия е губила около 1000 войници убити на ден, или над 30 000 за месеца, но въпреки това атаките продължават и се засилват.

"Украйна има нужда от нашата подкрепа днес, утре и вдругиден. Не бива да губим фокус заради мирния процес или събраните 90 млрд. евро", подчерта той, като предупреди, че Киев се нуждае от повече системи за прихващане и оборудване, част от което вече не се произвежда в Европа.

🚨 BREAKING: NATO SecGen Mark Rutte at Davos just said it loud & clear, "President Trump is right. We must protect the Arctic from Russian & Chinese influence!



Trump called it years ago, now even NATO agrees on Greenland/Arctic threats. Winning! 🇺🇸❄️#TrumpWasRight… pic.twitter.com/u78F3Pwce1 — Mark UltraMaga 1A 2A (@MarkUltramaga) January 21, 2026

В отговор на въпрос от публиката Рюте заяви, че НАТО е готов да се защитава, но трябва да бъде подготвен и за 2027, 2029 и 2031 г.

"Не става дума само за пари, а и за отбранителната индустриална база. В момента не произвеждаме достатъчно нито в САЩ, нито в Европа", каза той.

Той посочи, че Русия функционира като военна икономика и отделя около 40% от държавния си бюджет за отбрана, или около 200 млрд. годишно.

"Да, можем да се защитим днес, но трябва да изпълним поетите ангажименти, защото трябва да сме готови да защитим себе си", заключи генералният секретар на НАТО.

В края на дискусията Рюте подчерта философията на Алианса:

"Ако искаш да предотвратиш война, подготви се за война. Само така можем да покажем, че реакцията ни ще бъде опустошителна за всеки, който иска да ни навреди."