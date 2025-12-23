Свят

Рюте: Сигурността на Европа зависи от силата на Украйна

Той също така подчерта необходимостта членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана

23 декември 2025
Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте призова за продължаване на подкрепата за Украйна, като предупреди, че Европа "ще се сблъска с нарастващи рискове за сигурността, ако решимостта ѝ бъде разколебана", предаде ДПА.

"За да се попречи на руския президент Владимир Путин да се опита да атакува член на НАТО, Украйна трябва да остане силна", заяви Рюте в интервю за агенцията.

Той също така подчерта необходимостта членовете на НАТО да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с ангажиментите, поети на срещата на върха на алианса в Хага през юни.

"Ако направим тези две неща, ще сме достатъчно силни, за да се защитим, и Путин никога няма да се опита", заяви пред ДПА Рюте, визирайки потенциална руска атака срещу алианса.

Бившият нидерландски министър-председател каза, че превъоръжаването трябва да се случи бързо. Според оценките на разузнаването, в противен случай ситуацията със сигурността може да стане опасна още през 2027 г., заяви той.

Рюте посочи военните разходи на Русия като доказателство за заплахата, която представлява Путин, като заяви, че Москва сега отделя повече от 40% от държавния си бюджет за отбрана.

Той добави, че войната в Украйна е показала готовността на Путин да приеме тежки загуби, като цитира оценки, според които около 1,1 милиона руски войници са били убити или ранени.

