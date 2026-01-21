Свят

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

21 януари 2026, 15:25
Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт
Източник: БТА

Д обре е, че Доналд Тръмп беше преизбран за президент на САЩ, защото съюзниците от НАТО нямаше да увеличат разходите си за отбрана без него, заяви в сряда генералният секретар на военния алианс Марк Рюте.

Изказването на Рюте в Давос идва на фона на нарастващите заплахи на Тръмп да анексира Гренландия от Дания. Това е ход, който би подкопал дългогодишния трансатлантически съюз, вероятно с тежки последици.

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп, но наистина вярвам, че можете да сте щастливи, че той е там, защото ни принуди в Европа да действаме, да поемем последствията и да се грижим сами повече за собствената си отбрана", каза Рюте по време на панелна дискусия със заглавие "Може ли Европа да се защити сама?" на Световния икономически форум, пише Politico.

Според Рюте големите икономики в Европа, включително Испания, Италия и Франция, никога не биха се съгласили да отделят 2 процента от БВП за отбрана, ако Тръмп не беше преизбран за президент на САЩ.

"По никакъв начин, без Доналд Тръмп това никога нямаше да се случи", каза Рюте. "Съмнявам се, че без Доналд Тръмп бихте взели тези решения, а те са от ключово значение, особено за европейската и канадската страна на НАТО."

Собствената страна на Рюте, Нидерландия, която той ръководи като премиер 14 години от 2010 до 2024 г., е обвинявана, че е подценявала разходите за отбрана по негово време.

Рюте: Няма нужда ЕС да става независим от САЩ по отношение на отбраната

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. е принудило европейските държави да увеличат разходите си за отбрана, като същевременно се подготвят за потенциално намаляване на американските войски на континента, докато Тръмп пренасочва военните приоритети на САЩ.

"Американците все още имат над 80 000 войници в Европа, включително в Полша и Германия, така че те продължават да инвестират значително в европейската отбрана. И да, те трябва да се фокусират повече върху Азия. Следователно е логично да очакват от нас, Европа, да поемем повече отговорност с времето", продължи Рюте, добавяйки, че ядрения"чадър" е крайната гаранция.

Съюзниците от НАТО постигнаха споразумение миналото лято за определяне на нова цел за разходи за отбрана, 5 процента от БВП до 2035 г. Тази цел първоначално беше поставена от Тръмп, който многократно изразяваше безпокойство на съюзниците, че може да напусне военния алианс, който гарантира сигурността на Европа.

Източник: Politico    
Доналд Тръмп НАТО Разходи за отбрана Марк Рюте САЩ Европа Гренландия Световен икономически форум Русия Трансатлантически съюз
