Рюте: Няма нужда ЕС да става независим от САЩ по отношение на отбраната

Вашингтон очаква Европа да поема по-голяма отговорност, заяви генералният секретар на НАТО

26 декември 2025, 14:33
Източник: AP/БТА

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте не смята, че е нужно Европейският съюз да стане напълно независим от САЩ по отношение на отбраната, независимо от настоящия курс в политиката на правителството на американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Вашингтон очаква Европа да поема по-голяма отговорност и да изразходва повече средства за отбрана, посочи Рюте пред ДПА.

"Аз съм напълно убеден, че САЩ са изцяло ангажирани с инвестиции в НАТО. Няма съмнение в това. Налице е едно голямо очакване. Всъщност, се очаква ние в Европа да поемем по-голяма отговорност и да изразходваме повече за отбрана", заяви генералният секретар.

"Въпросът в крайна сметка е това да се прави заедно със САЩ", посочи бившият министър-председател на Нидерландия.

Той припомни срещата на върха на НАТО в Хага през юни тази година, където 32-те страни членове на НАТО се споразумяха да поставят нова цел при разходите за отбрана от 5 процента от брутния вътрешен продукт за следващите десет години.

"Все още съм на мнение, че това е една от най-големите победи на външната политика на президента Тръмп - тези пет процента са ясен ангажимент към повишено производство", подчерта Марк Рюте.

Източник: Иво Тасев, БТА    
Рюте ЕС САЩ НАТО отбрана
