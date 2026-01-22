Рюте: Въпросът за контрола над Гренландия не е обсъждан с Тръмп

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в сряда, че въпросът дали Гренландия ще остане с Дания не е повдигнат в разговорите му с Доналд Тръмп, тъй като президентът на САЩ се отдръпна от заплахите за мита и изключи използването на военна сила за поемане на контрол над Гренландия.

Рюте направи коментарите си в интервю за предаването „Специален репортаж с Брет Байер“ на Fox News и беше цитиран от агенция Ройтерс (Reuters).

По-рано през деня Тръмп внезапно се отдръпна от заплахите за налагане на мита като лост за завземане на Гренландия, изключи използването на сила и заяви, че е на хоризонта сделка за прекратяване на спора за датската територия.

След среща с Рюте, Тръмп заяви в сряда, че западните арктически съюзници могат да сключат нова сделка за стратегическата островна територия с 57 000 души, която да удовлетвори желанието му за система за противоракетна отбрана „Златен купол“ и достъп до критични минерали, като същевременно блокира амбициите на Русия и Китай в Арктика.

Тръмп многократно е заявявал, че Вашингтон трябва да притежава Гренландия, автономна част от кралство Дания, в която се помещава американска военновъздушна база, за да се предотврати окупирането на стратегически разположената и богата на минерали арктическа територия от Русия или Китай.

Рюте беше попитан дали Гренландия ще остане „под контрола на Кралство Дания в тази рамкова сделка“, която Тръмп спомена. „Този въпрос вече не се повдигаше в разговорите ми тази вечер с президента“, каза Рюте в отговор.

„Той (бел .ред. Тръмп) е много фокусиран върху това какво трябва да направим, за да се уверим, че този огромен арктически регион – където в момента се случват промени, където китайците и руснаците са все по-активни – как можем да го защитим“.

Гренландия и Дания заявиха, че Гренландия не е за продажба. Дания и САЩ са членове на НАТО. Външнополитическата програма на Тръмп е определена от много експерти като империалистическа по своята същност.