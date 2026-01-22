Свят

Рюте: Въпросът за контрола над Гренландия не е обсъждан с Тръмп

По-рано през деня Тръмп внезапно се отдръпна от заплахите за налагане на мита като лост за завземане на Гренландия, изключи използването на сила и заяви, че е на хоризонта сделка за прекратяване на спора за датската територия

22 януари 2026, 08:17
Рюте: Въпросът за контрола над Гренландия не е обсъждан с Тръмп
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: БТА/AP

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в сряда, че въпросът дали Гренландия ще остане с Дания не е повдигнат в разговорите му с Доналд Тръмп, тъй като президентът на САЩ се отдръпна от заплахите за мита и изключи използването на военна сила за поемане на контрол над Гренландия.

Рюте направи коментарите си в интервю за предаването „Специален репортаж с Брет Байер“ на Fox News и беше цитиран от агенция Ройтерс (Reuters).

По-рано през деня Тръмп внезапно се отдръпна от заплахите за налагане на мита като лост за завземане на Гренландия, изключи използването на сила и заяви, че е на хоризонта сделка за прекратяване на спора за датската територия.

След среща с Рюте, Тръмп заяви в сряда, че западните арктически съюзници могат да сключат нова сделка за стратегическата островна територия с 57 000 души, която да удовлетвори желанието му за система за противоракетна отбрана „Златен купол“ и достъп до критични минерали, като същевременно блокира амбициите на Русия и Китай в Арктика.

Тръмп многократно е заявявал, че Вашингтон трябва да притежава Гренландия, автономна част от кралство Дания, в която се помещава американска военновъздушна база, за да се предотврати окупирането на стратегически разположената и богата на минерали арктическа територия от Русия или Китай.

Рюте беше попитан дали Гренландия ще остане „под контрола на Кралство Дания в тази рамкова сделка“, която Тръмп спомена. „Този въпрос вече не се повдигаше в разговорите ми тази вечер с президента“, каза Рюте в отговор.

„Той (бел .ред. Тръмп) е много фокусиран върху това какво трябва да направим, за да се уверим, че този огромен арктически регион – където в момента се случват промени, където китайците и руснаците са все по-активни – как можем да го защитим“.

Гренландия и Дания заявиха, че Гренландия не е за продажба. Дания и САЩ са членове на НАТО. Външнополитическата програма на Тръмп е определена от много експерти като империалистическа по своята същност.

По темата

Източник: Reuters    
Гренландия Доналд Тръмп НАТО Дания Арктика мита критични минерали Русия и Китай противоракетна отбрана преговори
Последвайте ни
Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

105 машини са почиствали снега в София през нощта

105 машини са почиствали снега в София през нощта

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 20 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 21 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно</p>

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Свят Преди 44 минути

Той посочи, че вече са изготвени основните линии на договора

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Любопитно Преди 1 час

Проучването също така разкри ясни разлики в това кой страда най-много от тежки заболявания на венците

<p>&bdquo;Правосъдие за всеки&ldquo; отново на протест срещу Сарафов</p>

„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие

България Преди 1 час

В четвъртък демонстрацията ще бъде пред сградата на Висшия съдебен съвет

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

Любопитно Преди 1 час

Те са синове на най-известните мъже във Великобритания, отгледани в разкош и привилегии

<p>Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака</p>

Палеонтолози откриха вкаменелост на змия с крака, пренаписваща еволюцията

Свят Преди 1 час

Високотехнологичните сканирания разкриха детайли, дълго скрити в камъка, включително запазени тазови кости и интересна структура на черепа

Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика

Иран: Зомби режим с умираща идеология и умираща икономика

Свят Преди 1 час

Революционната гвардия контролира широки сфери от икономиката на Иран. Почти нищо не става без нейното участие

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Някога известен с варени вечери и безвкусни гарнитури, зеленчукът се преосмисля като универсален и достъпен кухненски продукт

.

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са предимно между 1° и 6°

Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи

Иран обяви, че бил убил по-малко от 1000 протестиращи

Свят Преди 9 часа

Данните противоречат на потвърдените от неправителствени организации

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Тръмп: Путин прие да участва в Съвета за мир

Свят Преди 9 часа

Путин обаче заяви, че проучва предложението

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Откриха тялото на изчезнал руснак в Босфора

Свят Преди 9 часа

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

България Преди 11 часа

От прокуратурата отправиха искане занапред Габриела Славова да предоставя доказателства, когато излиза

Израел уби трима журналисти в Ивицата Газа

Израел уби трима журналисти в Ивицата Газа

Свят Преди 11 часа

Според очевидец журналистите са използвали дрон, за да заснемат разпределението на хуманитарна помощ

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

България Преди 12 часа

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

България Преди 12 часа

Протестират още във Варна и Бургас

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България Преди 12 часа

На Бабинден данните на Евростат отреждат на страната ни водеща позиция

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Честит имен ден! Кои са имениците на 22 януари

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 януари, четвъртък

Edna.bg

Героят за Барса в Прага: Беше много трудно, болят ме и краката, и ръцете

Gong.bg

Барселона даде свидна жертва при победата над Славия Прага

Gong.bg

Общински съветник публикува снимки на спящи полицаи на дежурство в метрото

Nova.bg

Историята на икономическия форум в Давос: Място за тайна дипломация и бизнес сделки, договорени „на кафе“

Nova.bg