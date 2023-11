Риск от смъртоносни екстремни явления: Глобалните температури надхвърлиха критичния праг

Т емпературата на Земята за кратко се повиши над решаващия праг, за който учените предупреждават от десетилетия, че може да има катастрофални и необратими въздействия върху планетата и нейните екосистеми, показват данни, споделени от виден учен.

Средната глобална температура в петък миналата седмица е била с повече от 2 градуса по Целзий по-висока от нивата преди индустриализацията, според предварителните данни, споделени в социалната мрежа X от Саманта Бърджис, заместник-директор на службата за изменение на климата “Коперник”, базирана в Европа.

Прагът е преминат само временно и не означава, че светът е в състояние на постоянно затопляне над 2 градуса, но това е симптом на една планета, която непрекъснато става все по-гореща и по-гореща и се ориентира към по-дългосрочна ситуация, при която климатичната криза ще бъде невъзможно да се обърне.

„Най-добрата ни оценка е, че това е първият ден, когато глобалната температура е била с повече от 2°C над нивата от 1850-1900 г. (или прединдустриалните) с 2,06°C“, пише тя.

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 - the warmest on record.



Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip