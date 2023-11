ООН: Светът не успява да овладее климатичната криза

П лановете на правителствата за ограничаване на емисиите на парникови газове ще забавят климатичните промени, но трябва да се направи повече, за да се ограничи глобалното затопляне, според ООН.

Всяка година Организацията на обединените нации оценява плановете за действие на държавите в областта на климата – известни като „национално определени приноси“, за да определи дали емисиите ще намалеят достатъчно, за да ограничат глобалното затопляне до 1,5°C над прединдустриалните нива.

За да се постигне тази цел от 1,5°C – считана за решаваща за предотвратяване на по-опасните въздействия от изменението на климата – емисиите на парникови газове трябва да намалеят почти наполовина до 2030 г., се посочва в доклад на ООН.

Climate Watch: Fossil fuel dependence sending climate goals up in smoke, says Antonio Guterres | TheCable https://t.co/EVIq85rlad #ClimateChange pic.twitter.com/9l02iYnb4z — TheCable (@thecableng) November 13, 2023

Днешната оценка установява, че през 2030 г. емисиите всъщност ще са се увеличили с 9% в сравнение с емисиите през 2010 г. Това показва „незначително подобрение“ от миналата година, когато прогнозирахме емисиите да нараснат с 11% през 2030 г.“, посочва климатичният орган на ООН, UNFCCC.

„Светът не успява да овладее климатичната криза“, заяви ръководителят на ООН Антонио Гутериш.

Оценка на уважаваната група Climate Action Tracker заяви, че политиките и действията на Обединеното кралство в областта на климата се нуждаят от „съществени подобрения, за да бъдат в съответствие с температурната граница от 1,5°C“, предаде Sky News.

UN chief tells world to 'get a grip' as report finds not enough action being taken to meet 1.5C climate change target | Climate Newshttps://t.co/X7CKZi37nG — 🌐 YAFIS NEWS NET (@yafisnewsnet) November 14, 2023

„Ако всички страни следват подхода на Обединеното кралство, затоплянето ще достигне до 3°C“, се казва в доклада.

„Правителствата заедно предприемат малки стъпки, за да предотвратят климатичната криза“, посочи изпълнителният секретар на UNFCCC Саймън Стийл, цитиран от Sky News.

„Правителствата трябва не само да се споразумеят, какви по-строги мерки в областта на климата ще бъдат предприети, но и да започнат да показват как точно да ги изпълнят“, каза Стийл.