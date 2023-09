За 24 часа: Ураганът „Лий“ нарастна от буря първа категория до ураган пета степен

Т ъй като ураганът „Лий“ стана причина за големи вълни и много силни ветрове, които удариха Карибските острови, експерти казаха, че бурята, която бързо и неочаквано се засилила до най-високата по сила категория, може да е част от това, което предстои заради затоплянето на световните океани.

Unexpected in a (US) El Nino Year. Increased water temperature is a primary source of 'fuel' (energy). Heat is energy. https://t.co/1jAgN1CY6X — Prof. Peter Doherty (@ProfPCDoherty) September 12, 2023

Ураганът, който достигнал скорост на вятъра от 258 км/ч на 8 септември, бил буря от първа категория предишния ден, но се засилила до категория пет, като увеличила скоростта на вятъра със 137 км/ч само за 24 часа. Това категоризира урагана, който метеоролозите нарекоха "рядък", като третия най-бързо усилил се в Атлантическия океан. Според Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA), определението за бързо усилване е 56 км/ч за период от един ден, което „Лий“ значително надвишава.

Само два други атлантически урагана в историята са се усилили по-бързо - „Феликс“ през 2007 г. и „Уилма“ през 2005 г. - и само 4,5% от посочените бури в Атлантическия океан са нараснали до категория пет през последното десетилетие.

#hurricanelee is becoming a Category 5 monster!



Forewarning: Cities under threat are New York, Boston, Massachusetts among others particularly in the Northeast Megalopolis. - via Tironianae pic.twitter.com/8e9Ft4HBGq — Jack Straw (@JackStr42679640) September 13, 2023

Някои учени по климата бяха изумени не само от внезапното засилване на „Лий“ и бързото му отслабване след това, но и от времето, по което „Йова“, която бързо се разрасна в буря от категория пет, докато преминаваше над Тихия океан, се формира точно когато се образувал и „Лий“. Тези две огромни бури се образуваха, в пика на сезона на ураганите в Атлантическия океан.

„Увеличаването на интензивността на урагана е предвестник на бъдещето“, според Джеф Мастърс, метеоролог в Yale Climate Connections (медиен форум за климатичните медии, финансиран от Yale University) и бивш учен от NOAA. „Трябва да се подготвим за повече случаи на подобно бързо усилване, тъй като климатът продължава да се затопля.“

#HurricaneLee will parallel the East Coast the next few days with landfall in Maine or Nova Scotia, but impacts will be felt all along the seaboard including dangerous surf and rip currents. Heavy rain for the Northeast and the Southern Plains will bring flooding in some areas. pic.twitter.com/W0Sl0Vgyr7 — Janice Dean (@JaniceDean) September 13, 2023

Хю Уилоуби, професор и изследовател в Националния център за изследване на ураганите на Международния университет във Флорида каза, че голям ураган, който се усилва бързо, не е нещо необичайно, тъй като те просто така се образуват. Изненадата е, по-скоро в това, че тези урагани се случват по време на Ел Ниньо.

„Странното е, че се случва Ел Ниньо, а той обикновено е смърт за ураганите - предотвратява образуването на наистина неприятни урагани“, каза той. „Но общоприетата теория е, че това, защото океанът е много затоплен и това е наистина интересен феномен.“

„Има доста убедителни доказателства, че големите урагани стават все по-чести“, добави той.

Изследванията показват, че делът на тропическите циклони, които достигат категория четири и пет, се очаква да се увеличи поради глобалното затопляне. Циклони или урагани, терминът зависи от тяхното географско местоположение, се образуват над топли морски повърхности. Това се случва, защото водата се изпарява от повърхността на океана, издига се като влажен въздух, създавайки област с по-ниско въздушно налягане отдолу и причинява нахлуване на повече въздух, който на свой ред се затопля и издига. Въздухът, който се издига, в крайна сметка се охлажда, образувайки облаци и гръмотевични бури. Всичко това започва да се върти и да расте, като се захранва от топлината на океана и водата, изпаряваща се от повърхността. Когато скоростта на вятъра достигне 119 км/ч, тези бури се класифицират като ураган или циклон.

#HurricaneLee and #HurricaneMargot

Environment Canada - Canadian Hurricane Centre

(12:00 am ADT Sep 13 2023) pic.twitter.com/CGtuQwQqer — Matt Dagley (@mattdagley) September 13, 2023

От индустриализацията насам, хората подхранваме бързото нарастване на парниковите газове, което увеличава честотата и интензивността на екстремните метеорологични явления. Разходите, както за човешкия живот, така и за икономиката на екстремните метеорологични явления, също нарастват.

„Това, за което трябва да се тревожим, са бурите, които прерастват в големи урагани, зачестяват и причиняват големи щети“, добавя Уилоуби. „Имаме всички основания да очакваме те да станат по-често срещани и все по-лоши.“