Рядък вирус взе жертва в Аляска, какви са симптомите

Ч овек в Аляска почина, след като се разболя от рядък вирус, известен като Аляскапокс. Заболяването порази възрастен мъж с отслабена имунна система, който живеел на полуостров Кенай в Южна централна Аляска.

Според бюлетин на Министерството на здравеопазването на Аляска, той първо е потърсил медицинска помощ в средата на септември 2023 г., след като е забелязал малка червена подутина върху кожата, подобна на пъпка, върху дясната си ръка. През следващите 6 седмици той посетил спешното отделение няколко пъти за клинична оценка на лезията и му били предписани множество антибиотици, но състоянието му се влошило.

След като продължил да изпитва умора и засилена болка в рамото, той бил хоспитализиран в Анкъридж на 17 ноември. Докато се опитвал да диагностицира мистериозното заболяване, тампон от лезията бил предоставен на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), който установил, че е заразен с вируса на Аляскапокс (AKPV).

Пациентът с отслабен имунитет починал от усложнения от инфекцията в края на януари 2024 г.

Някои улики може да показват как мъжът се е заразил с вируса. Мъжът живеел сам в гориста местност и не е имал близки контакти с хора, заболели от подобни лезии.

Изследванията на CDC показват, че Аляскапокс присъства в най-малко четири различни вида дребни бозайници, които живеят в щата, включително земеровки и червеногърби полевки.

Преди смъртта си той съобщил, че се грижи за бездомна котка в резиденцията си, която редовно ловувала дребни бозайници. Той също така казал, че котката често го е драскала. Той имал една необичайна драскотина близо до дясното му рамо само месец преди да се появи обривът му.

