Лекари спасиха мъж, живял 2 години с 6-метрова тения в червата

М ъж в Китай, който обичал да яде сурово говеждо месо, се заразил с паразит - 6-метрова тения - който се появил от включването на сурово месо в диетата му, разкрива медицински доклад, цитиран Live Science.

Паразитът се е прикрепил към тънките черва на 38-годишния мъж и вероятно е бил в него в продължение на поне две години, преди лекарите да диагностицират инфекцията като говежда тения от вида Taenia saginata, се посочва в доклада за случая, публикуван в The New England Journal of Medicine.

Инфекциите с тении са доста редки в Централен Китай, където е станал този случай, казва Джиан Ли от отделението по инфекциозни болести в болницата Ренмин в Шиян, Китай, който диагностицира мъжа и е съавтор на доклада за случая.

Въпреки че нивото на заразяване с тения е доста високо в северозападните и югозападните райони на Китай, това е първият случай на тения, наблюдаван в тази част на страната от 30 години насам, казва Ли.

Тениите са разпространени в световен мащаб, а в Етиопия, страна, в която хората обичат да ядат сурово месо, има един от най-високите проценти на заразяване с говежда тения, казва д-р Питър Хотез, декан на Националното училище по тропическа медицина към Медицинския колеж "Бейлър" в Хюстън, Тексас.

Но говеждите тении се срещат рядко в Съединените щати, посочва Хотез.

Според доклада за случая мъжът е отишъл при лекаря си през пролетта на 2015 г., защото е имал болки в стомаха, повръщал е и е загубил е апетит. Мъжът се е чувствал слаб и е загубил тегло, казва Ли пред Live Science.

Симптомите са започнали само три дни по-рано, преди мъжът да загуби около 5 до 10 килограма, обяснява специалистът.

Когато мъжът отишъл в лекарския кабинет, той занесъл със себе си част от паразита, който открил в изпражненията си, казва Ли. Той също така казал на лекаря си, че обича да яде сурово говеждо месо.

От тези две сведения лекарите заключили, че мъжът е заразен с говежда тения, обяснява Ли.

През последните две години историята на заболяванията на мъжа показва, че той е бил преглеждан от няколко различни специалисти и е лекуван за стомашни болки, болки в корема и анемия, която представлява ниско ниво на здрави червени кръвни клетки.

Тениите могат да живеят с години в червата на човека и да не предизвикват никакви симптоми или само леки неразположения, като например гадене след хранене, казва Хотез.

Необходимо е много време, за да израснат толкова големи, колкото тенията в тялото на 38-годишния мъж, обяснява Хотез, като добавя, че други видове безгръбначни - група животни, която включва червеи, мухи, охлюви и комари - обикновено не живеят толкова дълго, колкото тениите.

Край на суровото говеждо месо

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) говедата могат да се заразят с T. saginata, когато са на паша и се хранят с яйцата на паразита, особено в райони с лоши санитарни условия. Тези яйца на тения могат да се излюпят вътре в животното, да проникнат през чревната стена и след това да се разпространят в мускулите на животното. Хората могат да се заразят с паразита, като консумират сурово или недостатъчно сготвено говеждо месо от заразено животно. Яйцата и ларвите на тенията могат да мигрират към тънките черва, да се прикрепят към чревната стена и да се превърнат във възрастна тения, посочват от CDC.

Възрастната тения може да произведе яйца и сегменти, които се отделят от тялото с изпражненията, според CDC.

Тениите от сроден вид, известен като Taenia solium, могат да бъдат придобити при консумация на сурово или недостатъчно сготвено свинско месо. Но говеждите тении са склонни да растат в по-големи размери (до 10 метра) и да произвеждат повече яйца от свинските тении, според CDC.

Ако ларвите на свинската тения са мигрирали от червата и са образували кисти в други тъкани, например в мозъка, те могат да причинят неврологични симптоми, включително гърчове. Свинските тении са основна причина за стотици хиляди случаи на епилепсия в световен мащаб, казва Хотез.

