Установиха рядък случай на бубонна чума в САЩ

Б убонната чума може да звучи като болест от миналото, но бактерията все още е тук, причинявайки хиляди човешки инфекции по света, година след година, въпреки че случаите в САЩ са относително редки.

Щатът Орегон наскоро потвърди първия си случай от осем години и служители казват, че вероятно идва от домашна котка, която също е показала симптоми.

Здравният служител от Орегон Ричард Фосет каза, че пациентът, заразил се от домашния си любимец, е бил „много зле“.

Обикновено инфекция от този вид започва с грипоподобни симптоми, включително умора, висока температура, втрисане и главоболие.

Неотдавнашната инфекция в Орегон обаче е прогресирала до точката на дрениращ абсцес, наречен "бубо", което е рядък изход в наши дни.

За щастие, съвременните антибиотици означават, че бубонната чума вече не трябва да бъде смъртна присъда. Бактерията зад инфекцията, Yersinia pestis, рядко се оказва фатална, ако бъде уловена и лекувана достатъчно рано. Пациентът в Орегон очевидно реагира добре на съвременната медицина.

Властите не са казали как инфекцията се е разпространила от котката към собственика, но ако котката е била ухапана от заразени бълхи, домашният любимец може да е донесъл бълхите у дома, излагайки на опасност и собственика.

Y. pestis обикновено заразява дребни бозайници и бълхи и в зависимост от това как се разпространява при хората чрез ухапвания, замърсени течности или капчици във въздуха, може да причини чума.

Бубонната чума е най-честата форма и причинява подути и болезнени лимфни възли, които могат да преминат в отворени, пълни с гной рани.

Ако инфекцията се разпространи, по-късно може да зарази и белите дробове. Пациентът в Орегон е започнал да кашля в болницата, което е знак, че болестта може да е прогресирала до опасен стадий.

Чумата е идентифицирана за първи път в САЩ в началото на 20 век, пренесена в нацията чрез плъхове на кораби.

Последната градска епидемия от чума в страната приключи през 1925 г., но бактериите намериха убежище в селските видове гризачи, причинявайки периодични огнища извън големите градове.

A case of #bubonic #plague has been confirmed in an Oregon resident who was likely infected by their symptomatic cat. This is the first case since 2015. No additional cases identified. https://t.co/hG1x98FHWX