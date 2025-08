63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

Н а днешния ден се навършват 63 години от смъртта на Мерилин Монро - една от най-запомнящите се фигури в историята на киното и поп културата. Макар емблематичната ѝ кариера да остави дълбока следа в Холивуд, последните мигове от живота ѝ бяха изпълнени с болка и мистерия.

Докато актрисата, родена като Норма Джийн Мортенсън, пленяваше сърцата на милиони през краткия си живот в светлината на прожекторите, зад кулисите тя страдаше. През 1961 г. прекарва известно време в психиатрична клиника — преживяване, което оказва „много лош ефект“ върху нея.

#OnThisDay in 1962, Marilyn Monroe was found dead in the bedroom of her LA home. The hasty coroner’s report stated the cause of death as ‘probable suicide’ from acute barbiturate poisoning. Theories have persisted, however, claiming that Monroe was murdered.



📸 Getty pic.twitter.com/Htv1S0qCRj