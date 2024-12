Хаос и шок в Магдебург: Българи разказват за ужаса след нападението на коледния базар

Т рагедия почерни Германия дни преди Коледа. Кола с висока скорост се вряза в тълпа хора на коледния базар в германския град Магдебург. По официална информация на властите двама са загинали, едната жертва е дете, ранените са най-малко 60. Има и задържан, който е лекар в болница в Германия, предаде NOVA .

Това, което се знае за извършителя е, че е от Саудитска Арабия, на 50 години и не е познат на властите като ислямист. Работил е като лекар в болница в малко градче до Магдебург със специалност „психиатрия и психотерапия”. Бил е активист в продължение на години, като е съветвал жени, които искат да напуснат Саудитска Арабия. В същото време е против миграцията в Германия, защото смята, че тя ислямизира Германия и е симпатизант на крайно дясната партия „Алтернатива за Германия”.

Малко след престъплението в профила му в социална мрежа се появи видео, в което отправя объркани обвинения към активисти, борещи се за правата на мигрантите. Във видеото той обвинява властите, че са се провалили и твърди, че германците го следят.

Две жертви на атаката на коледния базар в Германия

Мотивът му остава неясен, но всичко изглежда много добре планирано. Извършва го в последния ден преди коледната ваканция на учениците, когато много хора са навън. Колата се е врязала в част от пазара, посветена на приказки и съответно е имало семейства с малки деца. Базарът е бил ограден с бетонни блокове и само на едно място между тях е имало луфт, колата влиза точно оттам с бясна скорост. Не са открити експлозиви в колата, с която е извършено престъплението, до късно снощи колата се претърсваше.

Четири дни до Бъдни вечерта, коледния базар в Магдебург е пълен с хора. Малко преди 19 часа кола с бясна скорост се врязва в множеството и кара в продължение на 400 метра. Съвсем на близо и бързо след това извършителят е заловен.

Полицията беше на щрек. През последните седмици имаше няколко ареста на заподозрени за терористични планове за атаки на коледни базари или новогодишни тържества. Кошмарната нощ събуди спомена за 19 декември 2016 г., когато терорист от ИД с камион уби 13 души в Берлин, отново на коледен базар.

Разкази на българи, живеещи в Магдебург

„Пътувах, връщах се от работа и моята най-добра приятелка, която живее в друг град, ми писа. Притеснила се, че може би аз съм там и ми звънна, даже и ме попита дали съм жива и здрава”, разказва Еми Георгиева, жител на Магдебург.

Кола се вряза в коледен базар в Германия, много ранени

„Целият град е хаос. Даже от малки градчета пристигат линейки, полиция, защото има много ранени, починали даже”, разказва още тя.

„Просто съм ужасно разстроена. Опитвам се да се държа, но не мога. Там е много красиво, може да се пие, да се храним, да се забавляваме с децата”, разказва Галина Лихтер.

Тези две наши сънароднички от години живеят в Магдебург. Всяка година ходят на коледния базар преди празниците, но миналата петък вечер случайно решават да си останат у дома.

„Слава Богу, тази година не бяхме ходили и мислихме всъщност, хубаво трябва да отидем. Но явно съдбата ни предпази, не отидохме. Моя много близка приятелка работеше точно на едно от павильончетата, които са в началото на този базар и е видяла всичко”, разказа Еми Георгиева.

„Късмет е, че аз не съм била днес”, казва Галина Лихтер.

Всяка седмица традиционния базар се посещава от наши сънародници. Няма данни българи да са пострадали.

„Положението в момента е ужасно, всички сме в шок. Всеки се търси познати, родители, приятели. Някакъв ужасен шок. Виждах всички кадри и просто съм шокирана. От другата страна съм пък и благодарна, че не съм днес там и семейството ми, и близки, и познати, и приятели”, казва Галина Лихтер.

„Със сигурност е имало и българи”, смята Еми Георгиева.

Тази новина навява спомени на нашите сънародници от атентата в Берлин през 2016 година. Казват, че от тогава в центъра на града има засилено полицейско присъствие и прегради.

„Със сигурност полицаи имаше много. В последните години, в които сме ходили, е имало и от железните огради, но специално входът, който няма, защото минава трамвай и хората трябва да влизат”, обясни Еми Георгиева.

🇩🇪 Magdeburg police assume that the person who carried out the car ramming attack acted alone and also confirmed that he is from Saudi Arabia



The police did not find any explosives in the car that was used in the car ramming attack in Magdeburg, the Bild newspaper reports. pic.twitter.com/KHWUn5i1nU