"Брутална и страхлива": Реакции на световните лидери след кървавата атака в Германия

С ветовни лидери осъдиха атаката на коледен базар в Германия: изразиха солидарност и призоваха за единство.

След кървавата атака на коледен базар в Германия, която остави десетки ранени и жертви, световни лидери изразиха своята подкрепа към германския народ. Съболезнования и осъждане на терористичния акт доминираха в реакциите на политическите фигури.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази съболезнованията си на германския канцлер Олаф Шолц по повод кървавата атака.

“Мислите ми са с жертвите и техните семейства“, написа Рюте в социалната мрежа „Екс“ и добави: „НАТО застава зад Германия“.

Horrific scenes from a Christmas market in #Magdeburg. I have reached out to @Bundeskanzler to offer my condolences. My thoughts are with the victims and their families. #NATO stands with #Germany. — Mark Rutte (@SecGenNATO) December 20, 2024

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заяви, че „мислите ѝ са с жертвите“ и нарече атаката „брутална и страхлива“.

„Моите съболезнования на всички роднини и приятели на жертвите“, написа Фон дер Лайен в „Екс“ и благодари на германската полиция и спешни служби.

Настоящата председателка на ЕК и бивша германска министърка на отбраната призова „този акт на насилие да бъде разследван и сурово наказан“.

Meine Gedanken sind heute bei den Opfern der brutalen und feigen Tat in Magdeburg.



Mein Beileid gilt den Angehörigen und Freunden, mein Dank der Polizei und den Rettungskräften.



Diese Gewalttat muss aufgeklärt und hart geahndet werden. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024

Британският премиер Киър Стармър каза, „е ужасен от чудовищната атака“ срещу коледния базар в Магдебург.

„Мислите ми са с жертвите, техните семейства и всички пострадали“, написа Стармър в „Екс“ и добави: „Заставаме до германския народ“.

I am horrified by the atrocious attack in Magdeburg tonight.



My thoughts are with the victims, their families and all those affected.



We stand with the people of Germany. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 20, 2024

Саудитска Арабия също осъди извършената атака. Това посочи днес в изявление външното министерство на страната от Персийския залив, предаде Ройтерс.

⚡️SAUDI ARABIA CONDEMNS MAGDEBURG CHRISTMAS MARKET ATTACK 🇸🇦🇩🇪



The Saudi Arabian Ministry of Foreign Affairs has strongly condemned the deadly ramming attack on a Christmas market in Magdeburg, Germany.



The ministry expressed solidarity with the victims and emphasized its firm… pic.twitter.com/PDFKtqYZB7 — Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) December 21, 2024

САЩ са шокирани и натъжени от смъртоносната атака с кола в Източна Германия снощи, заяви говорител на Държавния департамент на САЩ, цитиран от Франс прес.

„Съединените щати са шокирани и натъжени от трагичните новини от Магдебург, където най-малко двама души са загинали, а 68 са ранени“, каза говорителят Матю Милър, като увери, че Вашингтон е готов да окаже помощ на Германия.

We are horrified by the attack today in Magdeburg, Germany. We send our condolences to those affected and stand by our friend and Ally Germany. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) December 21, 2024

Припомняме, че германската полиция арестува предполагаемия извършител на атаката, отнела живота на най-малко двама души. Германски представител заяви, че заподозряният е лекар от Саудитска Арабия, който е действал сам.

