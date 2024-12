Кола се вряза в коледен базар в Германия, много ранени

А втомобил се вряза в тълпа от хора на коледния базар в германския град Магдебург. "Билд" пише, че станалото е "терористична атака точно преди Коледа!"

Според свидетели автомобилът - черно Бе-Ем-Ве, се насочил направо към тълпата с висока скорост малко преди 19.00 часа местно време. Той е изминал близо 400 метра преди да удари хората.

Кола се вряза в летището в Хановер

Шофьорът е задържан веднага след като се врязал в тълпата. Той е от Саудитска Арабия и е на 50 години. "Билд" посочва, че той е работил като лекар в клиниката в Магдебург и живее в Германия от 2006 г.

По непотвърдена информация на "Билд" има повече от 20 ранени, а според "Велт" те са близо 80. Радио MDR съобщава за поне един загинал.

Премиерът на Саксония-Анхалт Райнер Хаселоф обяви, че сред загиналите е пеленаче.

Коледния базар е затворен, а организаторите призоваха хората да напуснат центъра на града.

В социалните мрежи циркулират видеа с нападението. На тях се вижда тъмно превозно средство, което се движи с висока скорост към тълпата.

Бус се вряза в група хора в германски град, има загинали

По информация на "Билд" полицията претърсва отцепения район на коледния базар за експлозиви.

Говорителят на местните власти Матиас Шупе потвърди пред "Велт", че става дума за умишлено нападение.

От МВнР съобщиха пред NOVA, че няма данни за пострадали българи при нападението в Германия.

Германският канцлер Олаф Шолц изрази съпричастност към ранените.

"Новините от Магдебург не вещаят нищо добро. Мислите ми са с ранените и техните семейства", написа Шолц в X.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.