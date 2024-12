Нараства броят на жертви на атаката на коледния базар в Германия

Ч етирима души са убити при атаката с кола срещу коледен базар в германския град Магдебург, а ранените са най-малко 68 души, съобщи вестник "Билд".

Нападението се случва осем години след подобен инцидент на коледен базар в Берлин, в момент, когато Германия е в разгара на предизборна кампания и е в повишена готовност за възможни терористични нападения, посочва Франс прес.

Предполагаемият извършител е 50-годишен лекар от Саудитска Арабия, който живее и практикува в Бернбург в провинция Саксония-Анхалт, чиято столица е Магдебург, намиращ се на 160 км от Берлин.

