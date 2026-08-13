8-годишно момче отиде за риба с баща си, а улови тропически хищник със зъби като бръснач

М омче от Пенсилвания се надяваше да улови костур, докато лови риба с баща си в събота, но вместо това закачи червенокоремна пираня с остри като бръснач зъби.

„В този момент от Шеймъс вече може да се очаква абсолютно всичко“, написа във Facebook бащата на момчето, Майкъл Кофи и добавя:

„Днес той извади 1-килограмова червенокоремна пираня от езерото „Ридли Парк“! От всички възможни неща!“

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Двамата от окръг Делауеър спокойно хвърляли въдици, когато Шеймъс усетил кълване. Майкъл, като предположил, че това е обикновен костур, казал на Шеймъс да навива бавно, за да не избяга рибата.

Но когато Шеймъс извадил съществото от водата, Майкъл останал объркан, мислейки си първоначално, че това може да е необичайно голям слънчев костур или подобна риба.

„Казах си: „О, това е слънчев костур... всъщност нямам представа какво е това“, споделя Майкъл пред 6ABC.

Шеймъс обаче веднага разпознал топ хищника: „И той каза: „Това е пираня!“.

An 8-year-old boy's unexpected catch at Ridley Park Lake has drawn attention to the issue of exotic pets being released into local waterways. https://t.co/hDf6BS58pU https://t.co/ajCiHxIeq6 pic.twitter.com/bcsUzzCgPQ — Action News on 6abc (@6abc) August 12, 2026

Наблюдателността на сина му спрямо дивата природа се дължи на образователните видеа, които гледа в интернет.

„Той знаеше, че това е пираня, от образователните видеа за риболов от цял свят, които гледа“, добавя Майкъл.

Комисията по риболов и корабоплаване на Пенсилвания потвърди, че рибата наистина е пираня, чието естествено местообитание е Южна Америка.

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Въпреки че уловът на пираня в местните води звучи странно, инцидентите с неестествени за региона видове не са нещо нечувано, според Майк Паркър, директор по комуникациите на Комисията по риболов и корабоплаване на Пенсилвания.

An 8-year-old fishing at a lake outside Philadelphia reeled in what he believed was a large bass, but it turned out to be a piranha. pic.twitter.com/KvU9zlP98i — ABC News (@ABC) August 13, 2026

„Това е малко по-често срещано, отколкото ни се иска“, заяви Паркър пред The Post и добавя:

„По няколко пъти всяко лято получаваме сигнали за нещо странно — такъв тип риба, алигатор, кайман... някакъв вид екзотична змия, влечуго или, както в този случай, риба“.

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Паркър отбеляза, че макар Пенсилвания да има строга защита за местните си видове, законът на щата не забранява на жителите да притежават екзотични домашни любимци, въпреки че пускането им в обществени водоеми е незаконно.

„Най-вероятният сценарий е, че това е бил изоставен домашен любимец, който някой е решил да пусне на свобода, превръщайки го в проблем на някой друг“, обяснява Паркър.

🎣 An 8-year-old Pennsylvania boy made a shocking catch after reeling in a 9.5-inch, 2-pound piranha from Ridley Park Lake.



Officials believe the exotic fish was likely an abandoned pet. 🐟😳 pic.twitter.com/zPGuhm4e2o — GFN (@GFNIND) August 12, 2026

Други начини екзотични видове да попаднат в местните екосистеми включват бягство при търговия с живи морски дарове или културни ритуали по пускане на животни на свобода.

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Ако младият Шеймъс не беше уловил пиранята, Паркър смята, че рибата най-вероятно щеше да преживее лятото благодарение на адаптивността си, но не би оцеляла през зимата, когато температурите на водата спаднат.

8-year-old reels in piranha at Pennsylvania lake: ‘It was pretty crazy’ | Click on the image to read the full story https://t.co/WwHTevwwLn — WMTW TV (@WMTWTV) August 13, 2026

Извън първоначалния елемент на изненада, пускането на чужди видове носи истински екологични рискове.

„Когато внесете чужд вид, особено хищник, това може да наруши местната екосистема“, каза Паркър, като предупреждава, че пуснатите домашни любимци могат също така да разпространят екзотични болести сред местната дива природа.