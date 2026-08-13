Без храна и без вода: Джена Ортега с шокиращи разкрития за детството си в Холивуд

З вездата от хитовия сериал „Уенздей“ Джена Ортега направи откровено признание за първите си стъпки в актьорската кариера. В ново интервю за списание Esquire 23-годишната актриса разкри, че като дете е прекарвала цели дни на снимачната площадка без да яде и без да пие дори глътка вода, пише Page Six.

Актрисата обясни, че е била толкова „благодарна и развълнувана“ от възможността да снима, че през цялото време се е опитвала да бъде перфектна и да не създава никакви грижи на екипа.

„Дори не си позволявах да поискам глътка вода. Прекарвах целия си ден без храна и течности, защото безумно много исках да не преча на никого и да не бъда в тежест“, спомня си Ортега.

Jenna Ortega confesses she went ‘all day’ without eating or drinking on set as child star https://t.co/wAHlhy0HFd pic.twitter.com/Hb7J7h94lJ — Page Six (@PageSix) August 12, 2026

Днес номинираната за „Златен глобус“ и „Еми“ звезда признава, че липсата на грижа за самата себе си е била сериозна грешка, въпреки че тогава не го е осъзнавала.

От амбиция до ръба на отказването

Джена Ортега е била едва на 7 години, когато съобщава на родителите си, че иска да стане актриса. Първоначално те се изсмели на идеята ѝ, което обаче се превърнало в най-голямата ѝ мотивация. Първата ѝ роля идва през 2012 г., когато е на 9 години, а идол в професията тогава ѝ е била Дакота Фанинг.

Последваха участия в хитови продукции като „Железният човек 3“, „Нечестива Atlas“ и сериала „Девствената Джейн“, както и главна роля в комедийния сериал на Disney Channel „Аз съм в течение“.

Въпреки успеха си с детските роли, преходът към по-сериозното кино се оказва изключително труден за Ортега. Тя разкрива, че малко преди да пробие в сериала „You“ и хорър поредицата „Писък“, е била на крачка от това да се откаже завинаги от актьорството.

„Имах чувството, че е настъпил моментът да сложа край. Започвах гимназия и си казах: „E, беше хубаво, докато траеше“. С екипа ми обсъждахме това решение няколко месеца“, споделя тя.

След като получава ролята в „You“ обаче, осъзнава, че киното е нейното истинско призвание и че „няма как да се откаже от това“.

Предстои да я видим във филма „Клара и слънцето“, както и в дългоочаквания трети сезон на хита „Уенздей“, чиято премиера е насрочена за следващата година.