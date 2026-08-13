Микробус блъсна жена в Перник

67-годишна жена е била блъсната от микробус в пернишкия квартал „Мошино“, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.
Инцидентът е станал тази сутрин около 8:26 часа в района на светофара в посока София.
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На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалата жена е транспортирана до Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник, където ѝ се извършват медицински прегледи.
- Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици
Водачът на микробуса е на 42 години. Направените му тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
На мястото е извършен оглед. По случая предстоят допълнителни следствени действия, уточни Венцислав Алексов.
Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват.
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- Подобен инцидент и миналата година
През март миналата година в Перник при друг пътен инцидент пострада възрастна жена, която по-късно почина в болница.
Тя беше блъсната при маневра на заден ход от 72-годишен водач на автомобил. По случая тогава също беше извършено разследване.