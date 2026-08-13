Пелоси разкри какво е казала на Байдън за президентската му кандидатура 2024 г.

Нанси Пелоси заяви, че хората около Джо Байдън, които са знаели за влошаването на състоянието му, е трябвало да предприемат действия. Тя потвърди и че лично е обсъждала с Байдън опасенията си за социологическите проучвания и способността му да спечели нов мандат.

Пелоси отрече директно да е настоявала Байдън да се оттегли, но разказа, че го е призовала да преосмисли кандидатурата си и да публикува медицински резултати, доказващи способността му да изпълнява още един мандат.

Тя очаква силно представяне на демократите на междинните избори и похвали потенциални бъдещи лидери на партията, сред които губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм и конгресменката Александрия Окасио-Кортес.

What a Typical Democrat POS Liar - Nancy Pelosi denies knowing about Biden's decline, claims those who knew 'should have acted' https://t.co/2LpVAH1zon #FoxNews @SpeakerPelosi — Jeff Robinson, CEO and Chairman of $MRES and $MMAZ (@contrariansmind) August 12, 2026

Бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси заяви, че хората, които са били близки до Джо Байдън по време на кампанията му за преизбиране и са знаели за влошаването на умствените му способности, е трябвало да споделят тази информация и да предприемат действия. Тя потвърди също, че е провела лични разговори с Байдън относно опасенията си, свързани с резултатите от социологическите проучвания.

„Наистина смятам, че онези, които са знаели, е трябвало да предприемат действия въз основа на тази информация. Който и да е знаел“, заяви Пелоси по време на разговор с журналиста от POLITICO Джонатан Мартин на форума The California Agenda: Sacramento Summit във вторник. „Имаше служители, които казваха, че семейството е знаело. Семейството казваше, че служителите са знаели“, каза Пелоси

Коментарите на Пелоси са сред най-подробните ѝ публични разсъждения досега за ролята, която е изиграла в убеждаването на Байдън да не се кандидатира за още един мандат. Тя отдавна настоява, че не е искала директно от Байдън да се оттегли от надпреварата, а го е призовавала да преосмисли данните от социологическите проучвания, които показвали, че пътят му към победа над Доналд Тръмп е изключително труден.

„Аз казах единствено на президента Байдън: „Започнах да поставям под въпрос социологическите проучвания, с които разполагате, и начина, по който се води кампанията ви. Защото към онзи момент 72 процента от американците не смятаха, че той трябва да се кандидатира“, заяви Пелоси.

Бившата председателка на Камарата разказа, че по време на личната им среща в Белия дом е призовала Байдън също така да публикува резултатите от диагностичен тест, извършен от лекар, за да докаже пред обществото, че е способен да „служи през следващия мандат“.

„Ние сме католици, ние сме вярващи, имахме броениците си и всичко останало. Проведохме прекрасна среща. Бяхме само двамата“, каза Пелоси.

Пелоси си припомни и реакцията си след катастрофалното представяне на Байдън по време на телевизионния дебат с Тръмп през юни 2024 г.

„Когато си помислите за дебата и колко тъжно беше това, именно тогава разбрахме. Аз не знаех и мисля, че той имаше своите възходи и падения“, каза тя.

Пелоси, която по това време вече не беше председателка на Камарата на представителите, заяви, че през предходната година е виждала Байдън лично само няколко пъти и не е била свидетел на влошаването му.

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Пелоси очаква силна година за демократите

Бившата председателка, която е сред най-влиятелните политически стратези на Демократическата партия, говори и за предстоящите междинни избори. Тя заяви, че е оптимистично настроена и очаква демократите, които трябва да спечелят още три места, за да получат мнозинство в Камарата на представителите, да постигнат убедителен резултат.

„Аз бих предпочела да видя 10 пъти повече от това, например 30. 30 е моята цел“, пошегува се Пелоси.

Пелоси обаче не пожела да говори подробно за борбата за наследяване на нейното място в Конгреса от Сан Франциско. Тя представлява града във Вашингтон почти 40 години, подкрепя градската супервайзорка Кони Чан и използва мощната си политическа машина, за да се опита да попречи на видния щатски сенатор Скот Уинър да спечели мястото.

„Не искам да говоря срещу никого“, заяви Пелоси. „Подкрепям Кони Чан, защото смятам, че тя ще бъде най-добрата. Познавам Конгреса по-добре от всеки друг, казвам го нескромно“, посочи още тя.

Пелоси отказа да каже кого би подкрепила за президент през 2028 г., макар да заяви, че демократите разполагат с много силни потенциални кандидати.

Тя обаче изрази възхищението си от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, който е неин дългогодишен политически съюзник и се смята за вероятен кандидат за президентската номинация.

„Той просто е забележителен. Интелектуалните ресурси, които притежава, стратегическото му мислене, както и познанията му по различните въпроси са наистина изключителни“, каза Пелоси.

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Похвали и за Александрия Окасио-Кортес

Пелоси отправи висока оценка и към представителката на Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес, която също е сред потенциалните кандидати за президентската номинация на демократите през 2028 г.

Пелоси отхвърли публикациите за първоначално напрежение между двете политички след избирането на Окасио-Кортес за Конгреса през 2018 г. Според нея причината за напрежението са били хора от екипа на Окасио-Кортес – очевидна препратка към Сайкат Чакрабарти, бившия началник на кабинета на Окасио-Кортес, който безуспешно се кандидатира да наследи Пелоси на първичните избори в Сан Франциско.

„Мисля, че тя се превърна в изключително дейна и ефективна политичка и това е просто прекрасно. Прекрасно! Знам, че е удоволствие да работиш с нея“, каза Пелоси за Окасио-Кортес.