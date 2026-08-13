Свят

Пелоси разкри какво е казала на Байдън за президентската му кандидатура 2024 г.

Тя заяви, че хората, които са знаели за проблемите му, е трябвало да споделят информацията и да предприемат действия

13 август 2026, 10:48
Пелоси разкри какво е казала на Байдън за президентската му кандидатура 2024 г.
Джо Байдън и Нанси Пелоси   
Източник: БТА
  • Нанси Пелоси заяви, че хората около Джо Байдън, които са знаели за влошаването на състоянието му, е трябвало да предприемат действия. Тя потвърди и че лично е обсъждала с Байдън опасенията си за социологическите проучвания и способността му да спечели нов мандат.
  • Пелоси отрече директно да е настоявала Байдън да се оттегли, но разказа, че го е призовала да преосмисли кандидатурата си и да публикува медицински резултати, доказващи способността му да изпълнява още един мандат.
  • Тя очаква силно представяне на демократите на междинните избори и похвали потенциални бъдещи лидери на партията, сред които губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм и конгресменката Александрия Окасио-Кортес.

Бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси заяви, че хората, които са били близки до Джо Байдън по време на кампанията му за преизбиране и са знаели за влошаването на умствените му способности, е трябвало да споделят тази информация и да предприемат действия. Тя потвърди също, че е провела лични разговори с Байдън относно опасенията си, свързани с резултатите от социологическите проучвания.

„Наистина смятам, че онези, които са знаели, е трябвало да предприемат действия въз основа на тази информация. Който и да е знаел“, заяви Пелоси по време на разговор с журналиста от POLITICO Джонатан Мартин на форума The California Agenda: Sacramento Summit във вторник. „Имаше служители, които казваха, че семейството е знаело. Семейството казваше, че служителите са знаели“, каза Пелоси

Коментарите на Пелоси са сред най-подробните ѝ публични разсъждения досега за ролята, която е изиграла в убеждаването на Байдън да не се кандидатира за още един мандат. Тя отдавна настоява, че не е искала директно от Байдън да се оттегли от надпреварата, а го е призовавала да преосмисли данните от социологическите проучвания, които показвали, че пътят му към победа над Доналд Тръмп е изключително труден.

„Аз казах единствено на президента Байдън: „Започнах да поставям под въпрос социологическите проучвания, с които разполагате, и начина, по който се води кампанията ви. Защото към онзи момент 72 процента от американците не смятаха, че той трябва да се кандидатира“, заяви Пелоси. 

Бившата председателка на Камарата разказа, че по време на личната им среща в Белия дом е призовала Байдън също така да публикува резултатите от диагностичен тест, извършен от лекар, за да докаже пред обществото, че е способен да „служи през следващия мандат“.

„Ние сме католици, ние сме вярващи, имахме броениците си и всичко останало. Проведохме прекрасна среща. Бяхме само двамата“, каза Пелоси. 

Пелоси си припомни и реакцията си след катастрофалното представяне на Байдън по време на телевизионния дебат с Тръмп през юни 2024 г.

„Когато си помислите за дебата и колко тъжно беше това, именно тогава разбрахме. Аз не знаех и мисля, че той имаше своите възходи и падения“, каза тя. 

Пелоси, която по това време вече не беше председателка на Камарата на представителите, заяви, че през предходната година е виждала Байдън лично само няколко пъти и не е била свидетел на влошаването му.

Тя се осмели да упрекне Байдън

  • Пелоси очаква силна година за демократите

Бившата председателка, която е сред най-влиятелните политически стратези на Демократическата партия, говори и за предстоящите междинни избори. Тя заяви, че е оптимистично настроена и очаква демократите, които трябва да спечелят още три места, за да получат мнозинство в Камарата на представителите, да постигнат убедителен резултат.

„Аз бих предпочела да видя 10 пъти повече от това, например 30. 30 е моята цел“, пошегува се Пелоси.

Пелоси обаче не пожела да говори подробно за борбата за наследяване на нейното място в Конгреса от Сан Франциско. Тя представлява града във Вашингтон почти 40 години, подкрепя градската супервайзорка Кони Чан и използва мощната си политическа машина, за да се опита да попречи на видния щатски сенатор Скот Уинър да спечели мястото.

„Не искам да говоря срещу никого“, заяви Пелоси. „Подкрепям Кони Чан, защото смятам, че тя ще бъде най-добрата. Познавам Конгреса по-добре от всеки друг, казвам го нескромно“, посочи още тя.

Пелоси отказа да каже кого би подкрепила за президент през 2028 г., макар да заяви, че демократите разполагат с много силни потенциални кандидати.

Тя обаче изрази възхищението си от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, който е неин дългогодишен политически съюзник и се смята за вероятен кандидат за президентската номинация.

„Той просто е забележителен. Интелектуалните ресурси, които притежава, стратегическото му мислене, както и познанията му по различните въпроси са наистина изключителни, каза Пелоси. 

Пелоси: Въпросът за състоянието на Байдън е легитимен

  • Похвали и за Александрия Окасио-Кортес

Пелоси отправи висока оценка и към представителката на Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес, която също е сред потенциалните кандидати за президентската номинация на демократите през 2028 г.

Пелоси отхвърли публикациите за първоначално напрежение между двете политички след избирането на Окасио-Кортес за Конгреса през 2018 г. Според нея причината за напрежението са били хора от екипа на Окасио-Кортес – очевидна препратка към Сайкат Чакрабарти, бившия началник на кабинета на Окасио-Кортес, който безуспешно се кандидатира да наследи Пелоси на първичните избори в Сан Франциско.

„Мисля, че тя се превърна в изключително дейна и ефективна политичка и това е просто прекрасно. Прекрасно! Знам, че е удоволствие да работиш с нея“, каза Пелоси за Окасио-Кортес. 

Източник: POLITICO    
Нанси Пелоси Джо Байдън Политика в САЩ Демократическа партия Здраве на Байдън Президентски избори Социологически проучвания Оттегляне на Байдън Гавин Нюсъм Александрия Окасио-Кортес
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Парис Джексън разкри истината за детството си с Майкъл Джексън и битката с пороците

Парис Джексън разкри истината за детството си с Майкъл Джексън и битката с пороците

Мартин Грийн обясни защо са избрали Бургас за

Мартин Грийн обясни защо са избрали Бургас за "Евровизия"

„Беше луда нощ“: Травис Келси с първи думи след сватбата с Тейлър Суифт

„Беше луда нощ“: Травис Келси с първи думи след сватбата с Тейлър Суифт

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
ADAC тества какви са загубите при зареждане на EV

ADAC тества какви са загубите при зареждане на EV

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 2 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 2 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 2 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран

Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран

Свят Преди 14 минути

"Унижение" за американския лидер

Взрив в Ротердам, загинал и ранени

Взрив в Ротердам, загинал и ранени

Свят Преди 22 минути

От полицията заявиха, че на този етап няма непосредствени признаци за саботаж

Украйна извади от строя още две руски рафинерии

Украйна извади от строя още две руски рафинерии

Свят Преди 1 час

По-рано бе съобщено за удар и по обект на руската компания "Уайлдберис"

Забравете за дюнера: Ето кои са истинските кулинарни съкровища на Анталия

Забравете за дюнера: Ето кои са истинските кулинарни съкровища на Анталия

Любопитно Преди 1 час

Повечето икономисти очакват още едно повишение на лихвите на ЕЦБ, докато инфлацията остава над целта от 2%.

Икономисти очакват ЕЦБ да вдигне лихвите през септември

Парите ни Преди 1 час

83% от анкетираните прогнозират депозитната лихва да достигне 2,50%

Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември

Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември

България Преди 1 час

Евгени Симеонов: "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества

Обвиниха кметицата на Трайково за купуване на гласове

Обвиниха кметицата на Трайково за купуване на гласове

България Преди 2 часа

В хода на досъдебното производство са били установени и разпитани свидетели, изготвена е и фоноскопна експертиза

.

Божидар Саръбоюков след бронза: Най-сладко е да успееш в последния опит

България Преди 2 часа

22-годишният ни лекоатлет донесе първо отличие за България от европейско първенство от 8 години насам. Саръбоюков призна, че е поел голям риск в последния си скок от 8.26 м и обяви, че му предстоят участия в Диамантената лига

Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия

Вулканичната пепел от Етна продължава да нарушава въздушния трафик в Сицилия

Свят Преди 2 часа

Изригването на вулкана и вулканичната пепел са причинили около €24 млн. загуби за туристическия сектор в Сицилия

Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса

Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса

Любопитно Преди 2 часа

18-годишният син на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс, зашемети с нова яркочервена прическа. Младежът, който наскоро взе диплома без фамилията на баща си, продължава да експериментира с визията си, следвайки хамелеонския стил на известната си майка

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

България Преди 2 часа

Приходната агенция е съставила 1635 акта и е наложила глоби за близо 2 млн. евро

<p>АМ &bdquo;Струма&ldquo; през Кресна: Последната пречка вече е премахната</p>

Магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле: Държавата осигурява 230 млн. евро за отчуждаване

България Преди 3 часа

Последната пречка пред проекта е отстранена, а обходът на Кресна се очаква да бъде готов до края на 2027 г.

.

Феноменът Gen Z: Защо младите харчат за кафе и пътувания, но се отказват от собствен дом

Любопитно Преди 3 часа

Gen Z започва да спестява за пенсия 10 години по-рано от своите родители, но отказва да купува жилища. Вместо това младите избират „икономиката на малките удоволствия“ – харчейки за пътувания, козметика и ежедневни радости.

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

България Преди 3 часа

„Прогресивна България“ и „Продължаваме Промяната“ издигнаха свои номинации за управител на здравната каса

<p>Абсолютен рекорд свари реколтата в Южна Корея</p>

Климатичен кошмар: Вадят сварени картофи директно от нивите в Южна Корея

Любопитно Преди 3 часа

Рекордната жега от 42,5°C в Южна Корея съсипа реколтата от картофи, правийки ги меки като сварени още в почвата. Овощните градини и зеленчуковите масиви са унищожени, а учените предупреждават за предстоящ срив и драстичен скок в цените на храните

Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток

Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Над 1300 потребители са споделяли тренировки от бази в Близкия изток, показвайки маршрути, навици и движения на военнослужещи

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Тайните послания в стила на Кристен Стюарт и Алия Шоукат: Как две модни вселени се преплитат?

Edna.bg

Кои вещи пазят енергията на бившия: 5 неща, които според поверията не трябва да държим след раздяла

Edna.bg

Христо Крушарски с любопитен коментар за трансфер на звезда на Локо Пд в ЦСКА

Gong.bg

Как 369 килограма кокаин се озоваха с лика на Халанд?

Gong.bg

Директорът на „Евровизия” Мартин Грийн: Конкурсът в Бургас ще носи българския дух

Nova.bg

5-годишното дете, което се бори за живота си, било бутнато от мост, твърдят съседи

Nova.bg