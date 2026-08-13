„Балканският звяр“ с нов опит да излезе от затвора

Константинос Пасарис („Балканският звяр“) отново поиска условно предсрочно освобождаване от доживотния затвор в Румъния, където излежава присъда за двойно убийство и въоръжен грабеж.

Адвокатът му твърди, че Пасарис е постигнал напредък и е готов да се върне в обществото, но съдът отчита 28 санкции за агресивно поведение през последния период и досега е отхвърлял молбите му.

Пасарис има тежко криминално минало и в Гърция: извършил е над 20 престъпления, избягал е от затвор и след това е убил четирима души, сред които и служител на затвора.

„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv https://t.co/SfTTorRTjU — Digi24 (@Digi24_HD) August 13, 2026

Константинос Пасарис, известен с прякора „Балканският звяр“, отново се опитва да получи условно предсрочно освобождаване. Той е осъден за убийство преди близо 30 години. Адвокатът му твърди, че Пасарис е отбелязал напредък и отговаря на условията, за да бъде освободен, пишат от Digi24 .

Константинос Пасарис е поискал от Окръжния съд в Долж условно предсрочно освобождаване, след като през последните месеци съдът е отхвърлил предишните му молби.

Адвокатът на Пасарис заявява, че той иска отново да се върне в обществото. Магистратите обаче са взели предвид факта, че през последния период той е бил санкциониран 28 пъти за агресивно поведение, докато е излежавал присъдата си в затворите в страната.

Константинос Пасарис е в затвора от повече от 28 години. Той е осъден на доживотен затвор, след като извършва двойно убийство и въоръжен грабеж в Румъния.

Освен това Пасарис е извършил повече от 20 престъпления и в Гърция, където също е бил лишен от свобода. В гръцкия затвор той успява да избяга, след което убива четирима души, сред които и служител на затвора.

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Кой е Константинос Пасарис?

Константинос Пасарис, известен в гръцките и румънските медии като „Балканския звяр“, е гръцки престъпник, който прекарва над две десетилетия в румънски затвори. Историята му включва въоръжени грабежи, убийства, две бягства от гръцки затвори и доживотна присъда в Румъния.

Детство и първи престъпления

Пасарис е роден на 9 март 1975 г. в Атина. Баща му е грък, а майка му е румънка. Според биографичните материали за него проблемите му със закона започват още в юношеска възраст. На 13 години той нападнал с нож свой съученик, а на 14 години бил задържан с кокаин. На 15 години е арестуван за кражба и е изпратен в поправителен център. Именно там се запознава с румънеца Николае Горя, който впоследствие става негов близък съучастник. Това посочват от PoliceNET of Greece.

През 1994 г., на 19-годишна възраст, Пасарис постъпва в армията. По време на първия си отпуск отново извършва кражба и е изпратен във военен затвор. През 1996 г. успява да избяга. След освобождаването си от затвора по-късно се събира отново с Горя и двамата започват нова серия престъпления.

Бандата в Атина

През 1999 г. Пасарис и Горя излизат от затвора и се събират с други румънци, сред които Йон Васили. В периода 1999 - 2000 г. групата извършва серия въоръжени грабежи в Атина - на хотели, обменни бюра и туристически агенции.

На 19 февруари 2000 г. полицията засича групата на площад „Вати“ в Атина. Последва престрелка. Един от румънските членове на групата е убит, а трима полицаи са ранени. Пасарис успява да избяга, но е заловен няколко дни по-късно. В същия период Николае Горя е застрелян от полицията, пише Spynews .

Това е моментът, в който Пасарис започва да се превръща в един от най-издирваните престъпници в Гърция.

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Бягството от болницата през февруари 2001 г.

През началото на 2001 г. Пасарис отново е задържан и се намира под стража. На 16 февруари 2001 г. е откаран в болница в Атина за медицински преглед. Според публикуваните сведения той симулира епилептичен пристъп, за да бъде транспортиран извън затвора. В болницата негови съучастници откриват огън срещу охраняващите го полицаи, а Пасарис успява да избяга.

Тук източниците се различават по някои подробности относно точния брой жертви и обстоятелствата около бягството. Румънски и гръцки публикации обаче последователно посочват, че двама гръцки полицаи са били убити при бягството, а Пасарис отново се оказва на свобода.

След това той възобновява престъпната си дейност заедно с румънеца Пол Попа. На групата са приписвани въоръжени грабежи на заложна къща, туристическа агенция, аптека, банка и магазин за бои. При част от тези престъпления има убити или ранени, посочва Adevărul .

Убийството на българка и вторият му опит за бягство

На 11 май 2001 г. е извършено убийството на млада българка в Атина. Според редица публикации жертвата е била свързана с Пасарис. След убийството той и Пол Попа извършват още два въоръжени грабежа в района на Пирея и влизат в престрелка с полицията. Отново успяват да се измъкнат.

На 31 юли 2001 г. гръцките власти локализират Пасарис в апартамент в Атина. Проведена е мащабна операция със специални части. Пасарис обаче успява да се измъкне, като при операцията е ранен в крака, а полицаи също са ранени. След провала на операцията началникът на гръцката полиция подава оставка.

След второто си бягство Пасарис е обявен за международно издирване. Той се снабдява с фалшив паспорт и през септември 2001 г. напуска Гърция, насочвайки се към Румъния.

Пристигането в Румъния

Пасарис пристига в Румъния през есента на 2001 г., като според публикациите използва фалшив паспорт. Той продължава престъпната си дейност и в Румъния.

Първоначално името му е свързано с въоръжен грабеж в Галац, а след това и с престъпление в Клуж. Най-тежкото престъпление, за което впоследствие е осъден в Румъния, е двойното убийство в Букурещ.

Бегълците са гъркът Василис Палеокостас и албанецът Алкет Ритзай, осъдени съответно за отвличане и убийство. Те избягали с хеликоптер, кацнал в двора на затвора

Двойното убийство в Букурещ

В нощта на 24 срещу 25 ноември 2001 г. Пасарис извършва въоръжен грабеж в обменнo бюро в Букурещ. При нападението са застреляни касиерът и охранителят на обекта, пишат от BriefingNews .

Според румънските публикации нападателят отнема около 575 милиона стари румънски леи, а други източници посочват сума от около 16 000 долара. При бягството си Пасарис губи мобилния си телефон, което впоследствие помага на полицията да стигне до негови контакти.

Именно това престъпление се превръща в основата на доживотната му присъда в Румъния.

Арестът

След убийствата румънската полиция започва издирване на Пасарис. Разследването стига до негови контакти и съучастници. Според описанията на операцията един от тях е задържан, след което полицията успява да установи местонахождението на Пасарис.

Той е задържан в Букурещ само дни след двойното убийство. При ареста властите откриват значителна сума пари, а разследването свързва Пасарис както с престъплението в Букурещ, така и с други въоръжени грабежи.

Процесът и доживотната присъда

След ареста Пасарис е поставен под стража и срещу него започва съдебно производство в Румъния.

През юли 2003 г. той е осъден на доживотен затвор за двойното убийство и въоръжения грабеж в Букурещ. Именно тази присъда той изтърпява в румънската затворническа система.

Впоследствие румънските власти го свързват и с други престъпления, извършени в страната. Затова в медийните публикации Пасарис често е представян не просто като извършител на двойното убийство в Букурещ, а като един от най-опасните затворници в Румъния.

Доживотната присъда, която той изтърпява в Румъния, е свързана с убийството на двамата служители на обменното бюро в Букурещ. В Гърция срещу него има отделни присъди за множество тежки престъпления. Според HotNews гръцките власти са му наложили общо четири доживотни присъди плюс още 49 години затвор за убийства, опити за убийство и въоръжени грабежи.

Годините в румънските затвори

Пасарис прекарва годините след осъждането си в затвори с повишена сигурност. Той е бил преместван многократно. Сред местата, в които е изтърпявал наказанието си, са Рахова, Герла, Крайова и Арад.

През 2024 г. е преместен от затвора в Арад в Крайова. Като причина представители на затворническата система посочват опасения относно влиянието му върху други затворници, както и необходимостта от засилени мерки за сигурност. Според служители той притежава значително влияние сред лишените от свобода и е необходимо да бъде местен между различни затвори.

През годините Пасарис също така започва да говори публично за промяна в живота си. В интервюта от затвора той твърди, че се е разкаял и проявява интерес към религията, като дори е изразявал желание един ден да стане монах в Света гора. Това обаче не променя факта, че затворническите власти продължават да го определят като изключително опасен затворник.

Опитите да бъде освободен

След повече от две десетилетия зад решетките Пасарис започва да прави опити за условно предсрочно освобождаване. Това се посочва на интернет страницата на частния юридически информационен портал InfoDosar.ro .

Тук е важно да се уточни нещо: доживотната присъда не означава автоматично, че човек никога не може да поиска условно освобождаване. То зависи от изпълнението на определени законови условия и от оценката на съда за поведението и поправянето на осъдения.