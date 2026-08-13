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Готвят промяна във формулата за пенсиите: стажът може да тежи повече

Промяната е заложена до 2029 г. заедно с нови мерки за осигурителната система

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 август 2026, 10:53
Готвят промяна във формулата за пенсиите: стажът може да тежи повече
Правителствената програма предвижда промени в Кодекса за социално осигуряване, както и ежегодно повишаване на пенсиите и актуализиране на осигурителните доходи.   
Източник: istock

П равителството планира промени в начина, по който осигурителният стаж участва при определянето на размера на пенсиите. Мярката е записана в Програмата за управление на Република България за периода 2026–2030 г. и предвижда повишаване на тежестта на осигурителния стаж във формулата за изчисляване на пенсиите.

Това е една от няколкото промени, заложени в приоритета за „Адекватни пенсии и социални трансфери“. Сред тях са още прехвърляне на пенсии и добавки, които не са свързани с осигурителен принос, към системата за социално подпомагане, разширяване на кръга на осигурените лица и увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд.

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Какво всъщност означава „тежест на стажа“

Размерът на пенсията не зависи само от това колко години сте работили. Във формулата участват осигурителният доход, индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж, умножена по определен в закона процент. Именно този процент е т.нар. тежест на осигурителния стаж.

При действащите правила доходът, от който се изчислява пенсията, се определя на база средния осигурителен доход за страната и индивидуалния коефициент на конкретния човек. След това този доход се умножава по годините и месеците осигурителен стаж и съответната им тежест.

За всяка година осигурителен стаж без превръщане в момента се прилага тежест от 1,35%. За частта от стажа, получена след превръщане на първа и втора категория труд към трета категория, се прилага 1,2%.

С други думи, стажът не е само условие, което трябва да изпълните, за да получите право на пенсия. Той участва пряко и в определянето на нейния размер.

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Как би работило едно увеличение

Ако тежестта на осигурителния стаж бъде повишена, една и съща година стаж ще участва с по-голям процент във формулата.

Това означава, че при непроменени останали компоненти на формулата – осигурителен доход, индивидуален коефициент и продължителност на стажа – по-високата тежест би довела до по-висок изчислен размер на пенсията.

Колко точно обаче ще бъде увеличението не може да се каже на този етап. В управленската програма не е посочен нов процент, нито е разписан конкретен модел за промяната. Записано е единствено, че трябва да се повиши тежестта на осигурителния стаж при определяне на размера на пенсиите. Срокът за тази мярка е декември 2029 г.

Тежестта на стажа вече е променяна

Подобна промяна не е нов механизъм за българската пенсионна система. Процентът за тежестта на една година осигурителен стаж е променян многократно.

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За пенсиите, отпускани до края на март 2009 г., процентът беше 1%, след това постепенно беше увеличаван, а от 25 декември 2021 г. за стажа без превръщане се прилагат 1,35% за всяка година.

Точно затова заложеното в новата управленска програма „повишаване на тежестта“ означава промяна в един от вече съществуващите елементи на пенсионната формула, а не създаване на изцяло нов начин за изчисляване на пенсиите.

Пенсии и добавки без осигурителен принос – към социалното подпомагане

По-ранна промяна е предвидена до декември 2027 г.

Правителството планира изменения в Закона за хората с увреждания, Закона за социално подпомагане и Кодекса за социално осигуряване, чрез които пенсиите и добавките, несвързани с осигурителен принос, да бъдат прехвърлени към системата за социално подпомагане.

В програмата тази стъпка е свързана с идеята за по-справедливо и целенасочено подпомагане и с по-ясно разграничаване между осигурителните и социалните плащания.

Документът обаче не посочва конкретно кои пенсии и добавки ще бъдат преместени в системата за социално подпомагане, нито как ще се промени начинът им на отпускане или изплащане.

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Искат повече хора да участват в осигурителната система

До същия срок – декември 2027 г. – е предвиден и законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, който трябва да разшири кръга на социалноосигурените лица.

Посочената цел е да бъдат увеличени както обхватът, така и приносът в осигурителната система. Програмата не уточнява кои групи ще бъдат включени допълнително и какви конкретни осигурителни задължения ще имат.

По-висока добавка за учителите

Заедно с увеличаването на тежестта на стажа до декември 2029 г. са планирани и промени за увеличаване на размера на добавката от Учителския пенсионен фонд.

И тук програмата не посочва конкретен бъдещ размер. Двете мерки – по-високата добавка и по-голямата тежест на стажа – са заложени в един общ пакет от промени в Кодекса за социално осигуряване.

Пенсиите ще се повишават ежегодно

Освен законодателните промени кабинетът е записал и постоянни мерки за целия период на управление.

Предвижда се ежегодно повишаване на размера на пенсиите, като целта е да се запази адекватността на доходите и да се ограничава рискът от бедност сред възрастните хора.

Ежегодно трябва да се актуализират и минималните и максималните осигурителни доходи, като се отчитат достигнатите нива на възнагражденията.

Като очакван резултат от всички тези мерки правителството посочва намаляване на зависимостта на пенсионната система от държавния бюджет, повишаване на жизнения стандарт на осигурените и пенсионерите и постигане на баланс между адекватни доходи, социална солидарност и фискална отговорност.

Автор: Маргарита Костадинова
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