След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече въздушния удар по болница в Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, „трагичен инцидент“, пише Newsweek.

В изявление в понеделник той заяви, че Израел „цени работата на журналистите, медицинския персонал и всички цивилни“,

добавяйки, че военните са започнали разследване на инцидента.

Мариам Дага, 33-годишна журналистка, специализирана във визуални медии, която е работила за Асошиейтед прес, е сред петимата журналисти, убити при ударите в понеделник. АП съобщи, че Дага е работила за множество медии, докато е правила репортажи от болницата, и наскоро е отразила история за лекари, които се борят да спасят деца от глад, тъй като части от Газа сега са обхванати от глад.

Ройтерс и Ал Джазира заявиха, че техни журналисти и фрийлансъри също са сред петимата убити медийни представители.

Президентът Доналд Тръмп първоначално заяви, че не е знаел за ударите, но добави: „Не съм доволен от това. Не искам да го виждам“.

Ударите в понеделник дойдоха седмици след като Израел уби журналиста на Ал Джазира, Анас Ал-Шариф, при целенасочен въздушен удар, който уби и петима други журналисти в град Газа. Израелското правителство обвини Ал-Шариф, че е свързан с Хамас, което Ал Джазира категорично отрече.

Ударите на Израел срещу болница „Насер“ в Хан Юнис в понеделник бяха сред най-смъртоносните от няколкото израелски удара, които са засегнали болници, хуманитарни работници и журналисти по време на войната, предизвикана от Хамас на 7 октомври 2023 г.

Израел удари болница „Насер“ два пъти в понеделник, като вторият удар дойде, когато журналисти и спасители се втурнаха към мястото. Местни здравни работници заявиха, че атаките са убили най-малко 20 души и са ранили десетки други.

Изявлението на премиера Нетаняху обаче не коментира, че

всъщност е имало двоен удар по лечебното заведение. Фактът, че повечето от убитите са били ударени от втората атака на точно същото място около 10 минути по-късно, изглежда очевидно умишлено.

Двойните удари са спорна военна тактика, предназначена да увеличи максимално жертвите чрез стрелба по онези, които реагират на мястото на първата атака, пише Би Би Си (BBC).

Изявления от медийни организации, включително Асоциацията на чуждестранната преса в Израел и Окупираните палестински територии, обвиниха израелските военни в система за умишлени нападения срещу журналисти по време на войната. Не е ясно дали и кога Израел ще публикува резултатите от вътрешното разследване, което твърди, че е започнало.

По-широка реакция на убийствата

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъди „ужасяващите убийства“ в болница „Насър“, които според него „подчертават изключителните рискове, пред които са изправени медицинският персонал и журналистите, докато изпълняват жизненоважната си работа на фона на този брутален конфликт“, и призова за „бързо и безпристрастно разследване“.

Министърът на външните работи на Обединеното кралство Дейвид Лами заяви, че е „ужасен“

и призова за незабавно прекратяване на огъня.

Френският президент Еманюел Макрон нарече ударите „недопустими“ и заяви, че цивилните и журналистите трябва да бъдат защитени. Той поднови призива за допускане на хуманитарна помощ в Газа и Израел „да спазва международното право“.

Германското външно министерство заяви, че е „шокирано“.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е знаел за ударите, но когато беше попитан за реакцията му, той каза, че „не е доволен от това“.

Групи за свобода на медиите също осъдиха случая.

„Кога и къде ще свърши това? Има международно право“, каза ръководителят на „Репортери без граници“ Тибо Брутен. „Има гаранции, които трябва да бъдат предоставени на журналистите, отразяващи конфликти, но нищо от това изглежда не се прилага“.

Комитетът за защита на журналистите заяви: „Излъчваните убийства на журналисти в Газа от Израел продължават, докато светът наблюдава и не действа твърдо“.

Асоциацията на чуждестранната преса заяви, че последните убийства трябва да послужат като „повратен момент“ и призова международните лидери да действат. Тя призова Израел да „прекрати отвратителната си практика да насочва атаките си към журналисти“, добавяйки, че „твърде много журналисти са били убити от Израел без оправдание“.