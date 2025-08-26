Свят

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

Изявлението на премиера обаче не коментира, че всъщност е имало двоен удар по лечебното заведение. Фактът, че повечето от убитите са били ударени от втората атака на точно същото място около 10 минути по-късно, изглежда очевидно умишлено

26 август 2025, 09:33
След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент
Бенямин Нетаняху   
Източник: GettyImages

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нарече въздушния удар по болница в Газа, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, „трагичен инцидент“, пише Newsweek.

В изявление в понеделник той заяви, че Израел „цени работата на журналистите, медицинския персонал и всички цивилни“,

добавяйки, че военните са започнали разследване на инцидента.

Мариам Дага, 33-годишна журналистка, специализирана във визуални медии, която е работила за Асошиейтед прес, е сред петимата журналисти, убити при ударите в понеделник. АП съобщи, че Дага е работила за множество медии, докато е правила репортажи от болницата, и наскоро е отразила история за лекари, които се борят да спасят деца от глад, тъй като части от Газа сега са обхванати от глад.

Ройтерс и Ал Джазира заявиха, че техни журналисти и фрийлансъри също са сред петимата убити медийни представители.

Президентът Доналд Тръмп първоначално заяви, че не е знаел за ударите, но добави: „Не съм доволен от това. Не искам да го виждам“.

Ударите в понеделник дойдоха седмици след като Израел уби журналиста на Ал Джазира, Анас Ал-Шариф, при целенасочен въздушен удар, който уби и петима други журналисти в град Газа. Израелското правителство обвини Ал-Шариф, че е свързан с Хамас, което Ал Джазира категорично отрече.

Ударите на Израел срещу болница „Насер“ в Хан Юнис в понеделник бяха сред най-смъртоносните от няколкото израелски удара, които са засегнали болници, хуманитарни работници и журналисти по време на войната, предизвикана от Хамас на 7 октомври 2023 г.

Израел удари болница „Насер“ два пъти в понеделник, като вторият удар дойде, когато журналисти и спасители се втурнаха към мястото. Местни здравни работници заявиха, че атаките са убили най-малко 20 души и са ранили десетки други.

Изявлението на премиера Нетаняху обаче не коментира, че

всъщност е имало двоен удар по лечебното заведение. Фактът, че повечето от убитите са били ударени от втората атака на точно същото място около 10 минути по-късно, изглежда очевидно умишлено.

Двойните удари са спорна военна тактика, предназначена да увеличи максимално жертвите чрез стрелба по онези, които реагират на мястото на първата атака, пише Би Би Си (BBC).

Изявления от медийни организации, включително Асоциацията на чуждестранната преса в Израел и Окупираните палестински територии, обвиниха израелските военни в система за умишлени нападения срещу журналисти по време на войната. Не е ясно дали и кога Израел ще публикува резултатите от вътрешното разследване, което твърди, че е започнало.

По-широка реакция на убийствата

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъди „ужасяващите убийства“ в болница „Насър“, които според него „подчертават изключителните рискове, пред които са изправени медицинският персонал и журналистите, докато изпълняват жизненоважната си работа на фона на този брутален конфликт“, и призова за „бързо и безпристрастно разследване“.

Министърът на външните работи на Обединеното кралство Дейвид Лами заяви, че е „ужасен“

и призова за незабавно прекратяване на огъня.

Френският президент Еманюел Макрон нарече ударите „недопустими“ и заяви, че цивилните и журналистите трябва да бъдат защитени. Той поднови призива за допускане на хуманитарна помощ в Газа и Израел „да спазва международното право“.

Германското външно министерство заяви, че е „шокирано“.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е знаел за ударите, но когато беше попитан за реакцията му, той каза, че „не е доволен от това“.

Групи за свобода на медиите също осъдиха случая.

„Кога и къде ще свърши това? Има международно право“, каза ръководителят на „Репортери без граници“ Тибо Брутен. „Има гаранции, които трябва да бъдат предоставени на журналистите, отразяващи конфликти, но нищо от това изглежда не се прилага“.

Комитетът за защита на журналистите заяви: „Излъчваните убийства на журналисти в Газа от Израел продължават, докато светът наблюдава и не действа твърдо“.

Асоциацията на чуждестранната преса заяви, че последните убийства трябва да послужат като „повратен момент“ и призова международните лидери да действат. Тя призова Израел да „прекрати отвратителната си практика да насочва атаките си към журналисти“, добавяйки, че „твърде много журналисти са били убити от Израел без оправдание“.

По темата

Източник: Newsweek, BBC    
Бенямин Нетаняху Израел двоен удар болница Газа война журналисти лекари
Последвайте ни

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

Истинската причина жените тайно да се възхищават на Кейти Прайс

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

След двоен удар по болница Бенямин Нетаняху каза: Трагичен инцидент

Зряла като смокиня

Зряла като смокиня

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

От Киев до Сувалкския коридор - блатата се завръщат като отбранителен щит на Европа

Свят Преди 10 минути

Възстановяването на източените от ЕС блата може да спре и руските танкове, и замърсяването на планетата

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

Почина eмблематичният фотожурналист Георги Цветков - Гошоре

България Преди 10 минути

Скръбната вест съобщиха от Клуба на фоторепортерите

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Какво ще е бъдещето на света в последната седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 26 минути

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

"Съветвам ви, спасявайте се": Как се евакуират край Покровск

Свят Преди 29 минути

Хората от региона се евакуират, макар повечето да не искат да заминават

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

Изтича срокът за възражения срещу изравнителните сметки за парно и топла вода

България Преди 30 минути

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Трима души загинаха при катастрофа с хеликоптер на остров Уайт

Свят Преди 33 минути

Пилотът е успял да приземи машината извън населените райони, избягвайки по-големи щети

Снимката е илюстративна

След семеен скандал: 20-годишен заля с бензин и подпали стаята, в която били родителите му

България Преди 48 минути

Трима са пострадалите

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Разказ на български лекар за удара по болница в Газа с над 20 жертви

Свят Преди 59 минути

Д-р Милена Ангелова-Чи се оказа в лечебното заведение минути преди атаката

Снимката е илюстративна

Мъжът, нападнат от мечка в Девинско, разказа как се е спасил (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Пострадалият Димитър Кибарев има рана на ръката, но за щастие състоянието му не е тежко

.

Иран и Европа ще преговарят в Женева за ядрената програма на Техеран

Свят Преди 1 час

Правителствени представители на Техеран, Берлин, Лондон и Париж се очаква да се срещнат днес в Женева

Сметната палата: Трикратно повече дарения за партиите през октомври 2024 г.

Сметната палата: Трикратно повече дарения за партиите през октомври 2024 г.

България Преди 1 час

Предизборната кампания е струвала на одитираните участници 7,2 млн. лева

Тайфунът "Каджики" взе 3 жертви във Виетнам, хиляди къщи са разрушени

Тайфунът "Каджики" взе 3 жертви във Виетнам, хиляди къщи са разрушени

Свят Преди 1 час

Бурята нанесе щети на близо 7000 къщи, наводни 28 800 хектара оризови насаждения и повали 18 000 дървета

<p>Разкриха причината за отлагането на десетия тестов полет на ракетата Starship</p>

Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия

Технологии Преди 1 час

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк

Австралия експулсира иранския посланик

Австралия експулсира иранския посланик

Свят Преди 1 час

Причината - участието на Техеран в две антисемитски атаки

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Огромна пясъчна буря връхлетя щат Аризона (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб"

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево

"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево

България Преди 1 час

При инцидента загина жена, а четирима души бяха ранени

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Денислава от "Игри на волята" показа новото си гадже в СНИМКИ с народни носии

Edna.bg

Николета блесна полугола из софийските улици

Gong.bg

Керкез предприе изключително рядък и изненадващ ход

Gong.bg

Протестът за починалата родилка в Русе ескалира: Близки нахлуха в болницата

Nova.bg

Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Смъртта е навсякъде, тук се умира от всичко

Nova.bg