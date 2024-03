"Радваме се да те видим, Кейт": Публикуваха нови снимки на принцесата (ВИДЕО)

Н ови снимки на принцесата на Уелс бяха публикувани в понеделник вечер, съобщиха АФП и Ройтерс. На кадрите се вижда усмихнатата Кейт заедно със съпруга си, принц Уилям, на фермерски пазар в Уиндзор.

Здравният статус на принцесата е тема на множество спекулации седмици наред. Видео, публикувано от в. "Сън", както и снимка показват усмихнатата 42-годишна Кейт, облечена в спортен клин и черен пуловер. Според британските медии снимките на принцесата и съпруга ѝ са от събота. Фермерският пазар се намира недалеч от семейната резиденция.

Kate Middleton breaks cover: Smiling Princess of Wales is pictured with Prince William during visit to farm shop in image that will silence the conspiracy theorists https://t.co/nlaRJcMkQg pic.twitter.com/TcoXfo6rhh

В понеделник миналата седмица принцесата беше снимана в автомобил в компанията на принца на Уелс.

Новите фотографии от понеделник вечер, публикувани от "Сън", бяха придружени от коментар "Радваме се да те видим, Кейт".

Тази снимка ще сложи край на спекулациите, коментира "Дейли мейл". Според медията кадрите, на които Кейт изглежда възстановена и в добро здраве, ще успокоят хората.

I don’t know if this is Kate Middleton or not, but if so, her husband, a whole ass Prince is ungentlemanly by making his wife carry a bag. The same wife who is recovering from serious abdominal surgery 😠 #WhereIsKate pic.twitter.com/PSdFJgY7AM