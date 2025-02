Пътници от катастрофиралия самолет в Торонто разказват за ужаса

С илни ветрове духаха над канадското летище „Пиърсън“ в Торонто в понеделник следобед, когато самолет, с разрешение за кацане от ръководителите на въздушното движение, и неговите 80 души пътници и екипаж се приближиха до пистата, докато сняг се вихреше във въздуха, пише Си Ен Ен (CNN).

Но само след миг самолетът се разби в асфалта,

изпращайки екипи на пожарната да се борят да гасят издигащите се пламъци около преобърнатия самолет. Всички на борда на полета на авиокомпания Delta от Минеаполис оцеляха при сблъсъка, но все още не е ясно как самолетът се е преобърнал, оставяйки вътре пътниците, закачени с колани да висят надолу с главата.

Първоначалните данни показват, че няма смъртни случаи, каза Delta в изявление в понеделник вечерта. Както авиокомпанията, така и началникът на пожарната на летището в Торонто Тод Ейткен отбелязаха, че 18 души са били ранени при катастрофата и са били транспортирани до болници в района. Сред ранените има и дете, но то е в добро състояние, съобщиха от детската болница в Торонто.

Мрачният инцидент за кратко спря трафика на най-натовареното летище в Канада

и със сигурност ще повдигне въпроси на фона на повишените опасения за безопасността на полетите в САЩ. Катастрофата е четвъртият голям авиационен инцидент в Северна Америка през последния месец и идва три седмици, след като самолет на American Airlines се сблъска във въздуха с хеликоптер Black Hawk на американската армия във Вашингтон, окръг Колумбия, убивайки всички 67 души на борда.

