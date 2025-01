Военен хеликоптер се сблъска с пътнически самолет

Н ад десет са вече телата, извадени от река Потомак след снощната катастрофа на самолет с 64 души на борда, сблъскал се с военен хеликоптер в центъра на американската столица Вашингтон, предаде Ройтерс.

Самолет на авиокомпания "Американ еърлайнс" се сблъска снощи с военен хеликоптер "Блек хоук", в близост до летище "Роналд Рейгън".

Разбилият се самолет във Вашингтон превозвал до 65 души – има жертви и ранени.

Към момента е ясно, че самолетът е паднал в реката, но спасителните акции по издирването на оцелели са затруднени заради лошото време.

Властите са открили най-малко 19 тела, казва източник от правоприлагащите органи, запознат с разследването, пред CBS.

Американската федерация по фигурно пързаляне – ръководният орган на спорта в САЩ – потвърди в изявление, че няколко членове на фигурната общност са били на борда на полет 5342 на American Airlines.

„Тези спортисти, треньори и членове на семействата им се прибираха от Националния лагер за развитие, проведен заедно с Шампионата на САЩ по фигурно пързаляне в Уичита, Канзас“, се казва в официалното съобщение.

„Съкрушени сме от тази неописуема трагедия и изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите. Продължаваме да следим ситуацията и ще предоставим повече информация, когато тя стане достъпна.“

Шампионатът на САЩ по фигурно пързаляне за 2025 г. се проведе в Уичита, Канзас, между 20 и 26 януари.

Междувременно се появиха съобщения, че на борда на полет 5342 са били и двама руски фигуристи заедно с техните треньори. Тази информация идва от агенция Ройтерс, позовавайки се на руската информационна агенция ТАСС.

Black Hawk military chopper collied with a commercial plane over the Potomac river in D.C. Reportedly but unconfirmed 60 people deceased. How does something like this happen? pic.twitter.com/eAavBqQ4Kn

"Служителите, които провеждат издирвателни и спасителни операции, са изправени пред изключително тежки условия – силният вятър, слабата видимост, студеното време и мътната вода се съчетават, за да създадат много трудни условия за гмуркане, докато около 300 спасители търсят оцелели", коментира началникът на пожарната във Вашингтон Джон Донъли, цитиран от Франс прес.

"Американ еърлайнс" потвърди, че на борда на пътническия самолет е имало 64 души, като от тях четирима души са били членове на екипажа.

Сблъсъкът е станал при подход към писта 33 на националното летище Рейгън във Вашингтон около 21:00 часа местно време, се казва в изявление на FAA до CBS News. Хеликоптерът е изпълнявал тренировъчен полет.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е информиран за „ужасната катастрофа“ и благодари на екипите за спешна помощ за тяхната „невероятна работа“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит.

Няколко тела са били извадени от река Потомак, съобщиха по-рано два източника от правоохранителните органи, запознати с продължаващата операция.

Засега няма спасени оцелели, извадени от водата, добавиха те.

There is now an active rescue operation underway at the Potomac River in Washington D.C. after a passenger plane operated by American Airlines collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land. CBS News' @krisvancleave reports that this is the first commercial… pic.twitter.com/wBodTGwqZH