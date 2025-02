Крило на излитащ самолет се запали в САЩ (ВИДЕО)

П ламъци се разгоряха под крилото на готвещ се за излитане самолет. Пътничка успя да заснеме опасния инцидент, станал с полет на „American Airlines” на летище „Джордж Буш” в Хюстън. За случилото се съобщават федералните власти и авиокомпатията, цитирани от „Ройтерс”, пише NOVA.

След като екипажът получил индикации за проблем с единия двигател, машината не е излетяла. На борда имало 104 пътници и 5-членен екипаж. Всички са били евакуирани. Няма данни за пострадали.

Anyone else think we need some better safety measures with the Airplanes? , this was today ⏬



A United Airlines flight from Houston to New York was evacuated after an engine fire forced the crew to abort takeoff pic.twitter.com/Che1dfDoc3