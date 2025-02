Откриха останките на изчезналия над Аляска пътнически самолет

Б реговата охрана на САЩ съобщи, че е открила останките на пътническия самолет "Чесна Караван", който изчезна над залива Нортън Саунд в четвъртък следобед с 10 души на борда, предаде ДПА.

Отломките са открити на около 55 км югоизточно от гр. Номе, който се намира на западния бряг на Аляска. Спасителите са се натъкнали на три тела, съобщи бреговата охрана в социалната мрежа "Екс". Към публикацията е качена и снимка на силно повредения самолет, който се е разбил в заснежен район. "Предполага се, че телата на останалите 7 души се намират в самолета, но в момента са недостъпни", пише още бреговата охрана.

Американската служба за брегова охрана съобщи, че пътническият самолет внезапно е почнал да губи височина, преди да изчезне от радарите, предаде Ройтерс.

Самолетът е превозвал 10 души – един пилот и деветима пътници. Той е излетял от летището в град Уналаклийт в сряда в 14:37 ч. (1:37 ч. българско време), а връзката с него е била загубена след по-малко от час. По данни на бреговата охрана на САЩ летателният апарат се е намирал на около 19 км от брега, когато е изчезнал от радарите.

“Wreckage of missing Alaska flight found with no survivors”



USCG Lieutenant Commander Ben McIntyre-Coble said that the “some kind of event” had caused the aircraft to “rapidly lose altitude and speed,” but that the exact cause was unknown. pic.twitter.com/5086Opgtwk