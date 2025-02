Самолет се преобърна и запали при кацане в Канада

С амолет се преобърна при кацане на летище в Канада в понеделник следобед. Снимки в социалните мрежи показват машината, обърната с корема нагоре върху асфалта, предава "Ню Йорк Таймс".

Спешни екипи реагираха на летище Пиърсън в Торонто след самолетна катастрофа, съобщи "Скай нюз".

Най-малко осем души са ранени, посочва канадската CP24 Media. Един от ранените е в тежко състояние.

Канадската полиция заяви, че към този момент няма данни за загинали при инцидента.

Какво е причинило обръщането и запалването на самолета, все още не е ясно. Започнало е разследване.

Летището обяви в X, че инцидентът включва самолет на Delta Airlines, пристигащ от Минеаполис.

"Спешните екипи реагират. Всички пътници и екипажът са открити", се казва в съобщението.

Полетът е обслужван от дъщерно дружество на Delta, Endeavor Air, което обикновено управлява по-малки самолети на по-къси маршрути.

Флотът на Endeavour включва около 120 самолета Bombardier CRJ-900. Това е моделът самолет, който се е преобърнал, посочва "Ню Йорк Таймс". Машината има 76 места и четирима души екипаж.

Самолетът е на около 16 години, според записите на Федералната авиационна администрация. При редовна поддръжка такива пътнически машини могат да летят от две до три десетилетия или повече.

Летището публикува снимки в X след падналите 53 см сняг през последната седмица.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.