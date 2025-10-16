Свят

Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие

Решението на министър-председателя да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата

16 октомври 2025, 13:11
Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие
Източник: AP/БТА

Ф ренското правителство оцеля днес след първия от двата вота на недоверие в Националното събрание (долната камара на парламента), предаде Ройтерс.

Решението на министър-председателя Себастиан Льокорню да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата, отбелязва агенцията.

Ще оцелее ли кабинетът Льокорню 2? Очакват го два вота на недоверие

Първият вот на недоверие, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция", получи подкрепата на 271 депутати, а за падането на правителството бяха необходими 289 гласа.

Вторият вот на недоверие, който е предвиден за вот малко по-късно, бе внесен от крайнодесния "Национален сбор".

Източник: БТА/Иво Тасев    
Последвайте ни

По темата

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

„Тихият убиец“ зад смъртта на Даян Кийтън – симптоми, които не бива да пренебрегваме

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Рекорден ръст на фалшивите пари в България за последните 15 години

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

Фермер намери нещо, което приличаше на заровена кукла, и тогава пръстите ѝ се раздвижиха

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Свят Преди 15 минути

Само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация

Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

Родители на деца, загинали в катастрофи, настояват за среща със Съдийската колегия на ВСС

България Преди 26 минути

Подобно желание е заявявано и друг път от опечалени близки

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

Мъж и жена разбиха и ограбиха магазин в центъра на София

България Преди 45 минути

Извършителите са взели няколко дребни предмета и бижута

<p>&quot;Не мога да си позволя да спася и двете близначки&quot;</p>

"Не мога да си позволя да спася и двамата близнаци": Войната в Судан остави една майка с невъзможен избор

Свят Преди 47 минути

Според ООН три милиона деца под петгодишна възраст са остро недохранени

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Любопитно Преди 50 минути

Victoria’s Secret от години служи като трамплин за множество модели, издигнали се до световна слава

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

Отбелязваме 113 години бойна авиация в България

България Преди 53 минути

По повод празника с грамоти бяха отличени военнослужещи от 24 авиобаза - Крумово

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

България Преди 1 час

Съветът на КФН е никога да не споделяте лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

България Преди 1 час

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 1 час

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

България Преди 1 час

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне и опасност за живота

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса беше изключително откровена за връзките си в интервю

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 1 час

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Свят Преди 2 часа

Бракът на двойката се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 2 часа

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 2 часа

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 2 часа

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

БЪРЗ ТЕСТ: Провери каква е твоята сърдечна възраст

Edna.bg

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Edna.bg

Стоилов: Целта ни е Европа! Във всеки мой клуб съм развивал играчите и качеството на отбора

Gong.bg

Голямо признание за Алберт Попов

Gong.bg

Два трамвая се сблъскаха в София, има пострадал (СНИМКИ)

Nova.bg

Парламентът и днес не събра кворум

Nova.bg