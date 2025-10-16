Ето къде изтича водата на България

Н арушено водоснабдяване за 260 868 българи в 299 населени места в страната. Това показва анализ на Комисия за енергийно и водно регулиране за причините за нарушения достъп до питейна вода в България през 2025 г.

Анализът е изготвен в резултат на извършени проверки на ВиК дружества в страната, до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода. Анализът бе приет днес на заседание на регулатора.

Почти 17 000 българи живеят на воден режим

В условията на намаляващ капацитет на водоизточниците нивата на загуби на вода във водоснабдителните мрежи в голяма степен допринасят за възникване и задълбочаване на проблемите с водоснабдяването на населените места. В тази връзка КЕВР анализира отчетените от регионалните ВиК дружества данни за загуби на вода спрямо базовата 2020 г. – както общо за обособената територия, така и индивидуално за най-големите обслужвани населени места.

Само 8 ВиК оператори - в областите Монтана, Русе, Силистра, Ямбол, Смолян, Пазарджик, Добрич и София-град, не отчитат населени места с повече от 500 души с въведен режим на водоснабдяване.

Загубите на вода у нас - 60%

Първенец по засегнати населени места над 500 души е ВиК операторът в Плевен, отчитащ общо 13 населени места и засегнато население от 107 хил. души.

Три регионални дружества - в областите Сливен, Ловеч и Благоевград, отчитат засегнато население между 12 – 18 хил. души.

Тринадесет регионални оператори отчитат засегнато население между 1 - 10 хил. души, а три оператора отчитат едно населено място над 500 души, със засегнато население под хиляда души.

Първенец по загуби на вода като количество през 2024 г. е дружеството в област Перник, при това отчитайки значителните финансови средства, които бяха отпуснати от правителството за подмяна на водопроводна инфраструктура след водната криза през 2019 г., както и осигурените средства по програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Загубите на вода в мрежата на ВиК Шумен достигат 83,67% през 2024 г. Малко по-малко вода се губи мрежите на ВиК Перник и ВиК Сливен, съответно 83,25% и 81,39%.

Над 70% са загубите в мрежите на ВиК София-област, ВиК Монтана, ВиК Плевен, ВиК Хасково, ВиК Ямбол, ВиК Добрич, ВиК Разград и ВиК Търговище.

На другия полюс са „Софийска вода“, като дружеството отчита само 37,40% загуби в мрежата си и ВиК Благоевград, с 38,77% загуби. Това са и единствените две дружества със загуби на вода под 40%.

За 12 регионални ВиК оператори е установено, че през периода 2020 – 2024 г. се наблюдава както увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата. Това са ВиК операторите в областите Плевен, Ловеч, Търговище, Шумен, София-област, Перник, Варна, Разград, Хасково, Пазарджик, Бургас и Смолян.