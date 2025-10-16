България

Ето къде изтича водата на България

Анализ на КЕВР разкри причините за нарушения достъп до питейна вода

16 октомври 2025, 15:44
Ето къде изтича водата на България
Източник: iStock

Н арушено водоснабдяване за 260 868 българи в 299 населени места в страната. Това показва анализ на Комисия за енергийно и водно регулиране за причините за нарушения достъп до питейна вода в България през 2025 г.

Анализът е изготвен в резултат на извършени проверки на ВиК дружества в страната, до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода. Анализът бе приет днес на заседание на регулатора.

Почти 17 000 българи живеят на воден режим

В условията на намаляващ капацитет на водоизточниците нивата на загуби на вода във водоснабдителните мрежи в голяма степен допринасят за възникване и задълбочаване на проблемите с водоснабдяването на населените места. В тази връзка КЕВР анализира отчетените от регионалните ВиК дружества данни за загуби на вода спрямо базовата 2020 г. – както общо за обособената територия, така и индивидуално за най-големите обслужвани населени места.

Само 8 ВиК оператори - в областите Монтана, Русе, Силистра, Ямбол, Смолян, Пазарджик, Добрич и София-град, не отчитат населени места с повече от 500 души с въведен режим на водоснабдяване.

Загубите на вода у нас - 60%

Първенец по засегнати населени места над 500 души е ВиК операторът в Плевен, отчитащ общо 13 населени места и засегнато население от 107 хил. души.

Три регионални дружества - в областите Сливен, Ловеч и Благоевград, отчитат засегнато население между 12 – 18 хил. души.

Тринадесет регионални оператори отчитат засегнато население между 1 - 10 хил. души, а три оператора отчитат едно населено място над 500 души, със засегнато население под хиляда души.

Първенец по загуби на вода като количество през 2024 г. е дружеството в област Перник, при това отчитайки значителните финансови средства, които бяха отпуснати от правителството за подмяна на водопроводна инфраструктура след водната криза през 2019 г., както и осигурените средства по програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Загубите на вода в мрежата на ВиК Шумен достигат 83,67% през 2024 г. Малко по-малко вода се губи мрежите на ВиК Перник и ВиК Сливен, съответно 83,25% и 81,39%.

Над 70% са загубите в мрежите на ВиК София-област, ВиК Монтана, ВиК Плевен, ВиК Хасково, ВиК Ямбол, ВиК Добрич, ВиК Разград и ВиК Търговище.

На другия полюс са „Софийска вода“, като дружеството отчита само 37,40% загуби в мрежата си и ВиК Благоевград, с 38,77% загуби. Това са и единствените две дружества със загуби на вода под 40%.

За 12 регионални ВиК оператори е установено, че през периода 2020 – 2024 г. се наблюдава както увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата. Това са ВиК операторите в областите Плевен, Ловеч, Търговище, Шумен, София-област, Перник, Варна, Разград, Хасково, Пазарджик, Бургас и Смолян.

Източник: КЕВР    
КЕВР Загуби на вода ВиК дружества Воден режим
Последвайте ни
Ето къде изтича водата на България

Ето къде изтича водата на България

Косматото бельо на Ким Кардашиян

Косматото бельо на Ким Кардашиян "взриви" интернет - гениално или вулгарно?

Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

Нов „ангел“ на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

Нов „ангел“ на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Борис Джонсън: ChatGPT е фантастичен, помага и на простите хора</p>

Борис Джонсън призна, че пише книгите си с помощта на ChatGPT

Свят Преди 2 минути

Той призна, че използва платформата не само за анализи на произведения като "Одисея" на Омир, но и като помощник при писането на книги

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 17 минути

Лечители и Феномени излизат на битка за неприкосновеност

„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” с премиера от утре в кината

„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” с премиера от утре в кината

Любопитно Преди 50 минути

Филмът беше показан предпремиерно вчера на специална прожекция с актьорския състав и екипа на продукцията

Русия прочиства своите шпионски служби

Русия прочиства своите шпионски служби

Свят Преди 1 час

Нещо странно и до голяма степен незабелязано се случва с руските шпиони

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

България Преди 1 час

Новосъздаденият Съвет за национална сигурност ще проведе първото си заседание в идните дни

Ал Пачино и Даян Кийтън — когато „Кръстникът“ роди най-тихата любов на Холивуд

Ал Пачино и Даян Кийтън — когато „Кръстникът“ роди най-тихата любов на Холивуд

Любопитно Преди 1 час

През 1971 г., малко след края на снимките на "Кръстникът", между двамата пламва връзка

ЕС излага "мръсното си пране" публично, докато Парламентът съди Комисията

ЕС излага "мръсното си пране" публично, докато Парламентът съди Комисията

Свят Преди 1 час

Делото, фокусирано върху размразяването на средства за Унгария, повдига въпроси за функционирането на бюджета на ЕС, казват юристи

<p>ЕС може да намали бюрокрацията, без да се подчинява на Тръмп</p>

Дания: ЕС може да намали бюрокрацията, без да се подчинява на Тръмп

България Преди 1 час

Брюксел трябва да устои на натиска от Вашингтон, докато използва момента, за да ускори собствените си реформи, заяви датският външен министър

<p>&quot;Моди е велик човек, той обича Тръмп&quot;</p>

Тръмп: Индия ще спре да купува руски петрол

Свят Преди 1 час

Премиерът Нарендра Моди ме увери, че страната му повече няма да купува петрол от Русия, заяви американският президент

<p>Полугол свещеник беше&nbsp;хванат с годеницата на свой енориаш</p>

Полугол свещеник беше хванат с годеницата на свой енориаш в скандално видео

Свят Преди 1 час

Духовникът заяви, че жената била в банята му, защото имала нужда от душ след дълъг ден работа в църквата

Кола прегази и уби жена на тротоар в Лом

Кола прегази и уби жена на тротоар в Лом

България Преди 1 час

Нарушителят е задържан, срещу него е образувано досъдебно производство

Стара Загора стана дом на златната лопата на Нестле инициативата „Залесяваме активно“

Стара Загора стана дом на златната лопата на Нестле инициативата „Залесяваме активно“

Любопитно Преди 1 час

В знак на приемственост и партньорство общината и Нестле България си размениха лопати, поставяйки началото на възстановяването на 65 декара опожарени гори в местността „Седми километър“

Караджов: Развитието на пристанищата Варна и Бургас е сред водещите приоритети

Караджов: Развитието на пристанищата Варна и Бургас е сред водещите приоритети

България Преди 2 часа

Над 36 кг кокаин, дошъл от България, хванаха в Турция

Над 36 кг кокаин, дошъл от България, хванаха в Турция

Свят Преди 2 часа

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат, а после с куче

Дариха в Румъния органите на починал българин

Дариха в Румъния органите на починал българин

България Преди 2 часа

Донорът е изпаднал в мозъчна смърт

<p>Защо хората умират в съня си</p>

Защо хората умират в съня си

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

3 зодии, които са на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Анджелина Джоли разкри подробности около развода с Брад Пит

Edna.bg

Марто Бойчев: Целите ни остават максимално високи, ще се борим за титлата

Gong.bg

Лудогорец отново подкрепя кампанията "Мовембър"

Gong.bg

24 задържани по схема с китайско карго, ощетила бюджета с 30 млн. лв.

Nova.bg

Зафиров: На дневен ред са оставките на всички от "БСП-Обединена левица" в съвместното управление

Nova.bg