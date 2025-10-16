Кола прегази и уби жена на тротоар в Лом

Ж ена на 69 години е била прегазена в Лом, докато се движела по тротоар на улица „Латинка“ в квартал „Момин брод“ в града, съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Йордан Христов.

Произшествието е станало около 9:00 часа. При изпреварване шофьор на 23 години е излязъл от пътя, качил се е на тротоара и е прегазил движещата се там жена, която е починала на място.

Нарушителят е задържан, срещу него е образувано досъдебно производство.