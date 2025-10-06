Свят

Рекорд от 1958 г. насам: Себастиан Льокорню е най-кратко управлявалият френски премиер

Двайсет и седем дни след назначаването си Льокорню стана най-кратко управлявалият министър-председател в историята на Петата република, основана през 1958 г.

6 октомври 2025, 16:35
Р екорд от 1958 г. насам: 14 часа след обявяването на състава на своето правителство, незабавно подложено на критики и заплашено от разпад, френският министър-председател Себастиан Льокорню подаде тази сутрин сутринта оставката си на Еманюел Макрон – по-малко от месец след като бе поел поста, предаде Франс Прес.

Изправена пред нестабилност след разпускането на Националното събрание, разпоредено от държавния глава през юни 2024 г., Франция потъна в още по-дълбока политическа криза, която тревожи икономическите и финансовите среди, отбеляза агенцията.

Двайсет и седем дни след назначаването си Льокорню стана най-кратко управлявалият министър-председател в историята на Петата република, основана през 1958 г.

Предан на Еманюел Макрон и смятан за добър преговарящ, назначен с цел да състави трето правителство в рамките на една година, той действа изпреварващо преди очаквания разпад на своята крехка коалиция.

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Член на всички правителства на Макрон от 2017 г. насам, министър на въоръжените сили в продължение на повече от три години, той бе назначен за премиер точно с цел да сложи край на нестабилността в управлението. След като наследи Франсоа Байру, Льокорню бе обещал „разрив“ със статуквото както по форма, така и по същество - обещания, които опозицията, а в последните дни и дясното крило, не очакваха да се осъществят.

Лишен също като предшествениците си от мнозинство в Националното събрание, Льокорню бе обещал още с идването си да бъде „по-креативен“ и „по-сериозен в начина на работа с опозицията“.

„Условията не бяха налице“, заяви Льокорню в реч, в която изрази съжаление за „партийните апетити“. „Политическите партии продължават да се държат така, сякаш всички имат абсолютно мнозинство в Националното събрание“, каза той и подчерта, че се е показал „готов на компромиси“.

  • Сега топката е в полето на Макрон

Първо, той може да назначи нов министър-председател. Това да е човек от собствения му лагер изглежда малко вероятно, а Макрон не желае да назначи представител на левицата, тъй като левите искат да разводнят трудно извоюваната му пенсионна реформа. Личност, ориентирана наляво, също така би подразнила десните във Франция, които настояват за повече акцент върху реда, имиграцията и икономиите, отбеляза Ройтерс.

Макрон може да разпусне парламента и да свика нови парламентарни избори - ход, който той е казвал, че не желае да предприема, и който потенциално би могъл да доведе до правителство на крайнодесния „Национален сбор“, ако партията спечели мнозинство.

Третата му възможност - и такава, която той нееднократно е отхвърлял - е да подаде оставка. Не е ясно кой би спечелил президентски вот, но проучванията сочат, че Националният сбор има големи шансове за победа.

„Еманюел Макрон сам срещу кризата“, написа днес френският всекидневник „Монд“.

„Трябва да запазим спокойствие и да мислим за французите“, реагира Мишел Барние, който самият бе свален от Националното събрание след три месеца на премиерския пост (септември–декември 2024 г.).

„Призовавам президента на Републиката да разпусне Националното събрание [...] ние сме в края на този фарс, продължил достатъчно дълго“, каза крайнодясната лидерка Марин Льо Пен в ефира на телевизия Бе Еф Ем.

„След оставката на Себастиан Льокорню призоваваме за незабавно разглеждане на внесеното от 104 депутати искане за отстраняването на Еманюел Макрон“, написа лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон в „Екс“.

„Интересите на Франция налагат Еманюел Макрон да подаде оставка, за да запази институциите и да изведе страната от задънената ситуация, в която тя се намира от абсурдното разпускане (на парламента) насам. Той носи основната отговорност за настоящото положение“, каза заместник-председателят на партия „Републиканците“ Давид Лиснар.

Политическото уравнение, утежнено от катастрофалната финансова ситуация с дълг от 3400 милиарда евро (115,6% от БВП), изглежда нерешимо, отбеляза АФП.

Освен Барние, и Франсоа Байру (декември 2024 – септември 2025 г.) се бе сблъскал със същия проблем – бе свален, след като представи проектобюджет с икономии в размер на 44 милиарда евро.

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка

Новият политически трус предизвика спад на борсовия индекс CAC 40 (-1,70% към 11 ч. френско време) и доведе до рязко покачване на доходността на десетгодишните френски облигации. Еврото се обезцени след новината за оставката, губейки 0,63% спрямо долара, до 1,1688 долара за евро.

Коалицията на Льокорню бе започнала да се пропуква малко повече от час след официалното обявяване на правителството, съставено след повече от три седмици преговори.

Лидерът на дясната партия „Републиканците“ Брюно Рьотайо, току-що потвърден като министър на вътрешните работи, разкритикува състава на кабинета, който „не отразява обещания разрив“ със статуквото, и свика заседание на ръководните органи на партията си.

Партия „Републиканците“, откъдето започна политическата кариера на Льокорню и която той напусна, за да се присъедини към редиците на Еманюел Макрон, искаше повече гаранции по същество, а нейни членове бяха възмутени от назначаването на Брюно Льо Мер - политически наставник на Льокорню - за министър на въоръжените сили. Като бивш министър на икономиката, Льо Мер е обвиняван за сериозните бюджетни разхищения през последните години.

Другият ключов фактор, който допринася за политическата нестабилност на Франция, е надпреварата за приемник на Макрон. Президентът не може да се кандидатира отново през 2027 г., а всички политически партии се опитват да очертаят своята идеологическа позиция преди вота. Това прави почти невъзможно намирането на обща позиция в парламента, оставяйки премиерите на Макрон на произвола на непреклонните депутати, които нямат никакво желание за компромис, посочи Ройтерс.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Себастиан Льокорню Оставка на премиер Франция Еманюел Макрон Политическа криза Пета република Правителствена нестабилност Национално събрание Икономически последици Предсрочни избори
