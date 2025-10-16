България

КЗП глоби с по 30 000 лв. 70 търговци, не предоставяли информация за цените

По закон предвидимият минимум е санкция от 10 000 лв., а максималният - 100 000 лева

16 октомври 2025, 14:20
КЗП глоби с по 30 000 лв. 70 търговци, не предоставяли информация за цените
Източник: iStock Photos/Getty Images

К омисията за защита на потребителите прие решение за налагане на санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“.

Размерът на всяка една от санкциите е 30 000 лева, информира Комисията, като подчертава, че се е съобразила с тежестта на нарушенията и общественият интерес.

По закон предвидимият минимум е санкция от 10 000 лв., а максималният - 100 000 лева.

След изтичането на преходния период на 8 октомври 2025 г., когато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври 2025 г., а резултатите показаха, че 70 от търговците не предоставят изискуемата информация.

Към настоящия момент, след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя подлагането им на санкции за периода, в който не са подавали данни за цените.

Комисията е категорична, че задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г., и напомня, че проверките продължават, а санкциите ще се прилагат последователно.

Източник: БГНЕС    
КЗП търговци глоби цени
