Кубрат Пулев се изправя срещу руснак в Дубай

Н осителят на регулярната световна титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA) Кубрат Пулев ще се бие с руснака Мурат Гасиев. Това обяви самият Пулев в социалните мрежи.

Срещата ще се състои на 12 декември в Дубай и ще бъде първа защита на шампионския пояс от страна на Пулев, след като той го спечели в битка с Махмуд Чар на 7 декември миналата година в София.

44-годишният Пулев има 35 мача на професионалния ринг, от които е спечелил 32, 14 от тях с нокаут, и има и три загуби.

32-годишният Гасиев, който е бивш световен шампион в полутежка категория, също има 35 мача и 32 победи, от които 25 с нокаут. Той има две загуби и един мач без резултат. Последната му среща бе през август тази година, когато се наложи с технически нокаут в седмия рунд над американеца Джеремая Милтън.

Договорът за битката между Пулев и Гасиев вече е подписан, като интересното е, че само преди два дни Световната боксова асоциация разпореди Пулев да се бие с 20-годишния британец Моузес Итаума (13 победи, 11 с нокаут и нито една загуба), който е първият официален претендент за пояса на българина. Подобна битка обаче явно няма да бъде възможна преди края на тази година след днешното анонсиране на предстоящия мач с Гасиев.

Боксовата галавечер в Дубай се организира от Epic Sports & Entertainment, както и Международната боксова асоциация (IBA), която доскоро отговаряше единствено за администрирането на аматьорския бокс, но в последствие загуби олимпийския си статут и бе заменена като член на Международния олимпийски комитет от Световен бокс.