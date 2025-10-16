Кайли Дженър не остави нищо не въображението (СНИМКИ)

К айли Дженър отново предизвика фурор в социалните мрежи с невероятната си визия. Облечена вбляскави диаманти, плътно прилепнала мини рокля и тъмен грим, най-младата от клана Кардашиян-Дженър обича да нарушава правилата, когато става въпрос за подходящо облекло, предаде Page Six.

Но Кендал го направи първа и то на сватба. През 2021 година, по-голямата сестра Дженър предизвика буря, когато публикува селфи с Хейли Бийбър на сватбата на приятелката им Лорън Перез в Маями. Моделът, сега на 29 години, остави нежната синя шаферска рокля и се облече с малка черна рокля от Mônot, с изрязани панели на корема, пъпа и по-голямата част от гърдите ѝ. Въпреки че булката по-късно изрази одобрението си за провокативния вид, някои фенове го нарекоха "неподходящо" за сватба.

Разбира се, ансамбълът на Кайли взе нещата на следващото ниво. Латексовата рокля имаше смели изрезки, които оставиха малко на въображението. Реалити звездата, на 28 години, беше с диамантено колието, ослепителни пръстени и десет Cartier гривни, които съчета със сребърен маникюр.

Красавицата съчета провокативната рокля с черни сандали на ток и чантичка Hermès Sellier Kelly 25 с лъскав кроко завършек. Само чантата струва 300,000 долара.

Гримът на Дженър също беше драматичен; феновете споделиха възхищението си от яркочервения руж и хайлайтър в коментарите.

Дженър носеше десет Cartier гривни с диаманти и две огърлици с диамантени елементи, които са стойност над 100,000 долара. Разбира се, Кайли Дженър е запозната с нарушаването на границите с личния си стил, както на сцената, така и извън нея.

Тя наскоро позира в нищо друго освен в блясък за тяло и корона, докато промотира новата си колекция "King Kylie Collection".

На понеделник, майката на две деца публикува първия си сингъл "Fourth Strike" под псевдонима "Кинг Кайли". Но критиците веднага се отправиха към социалните медии, за да посочат явната употреба на авто-тюн.

"Моля, не пускайте това", гласи един коментар в X. "О, бейби, остани с козметиката", прибавя друг.