Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО на Украйна, се осигуряват от САЩ

15 октомври 2025, 20:33
Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

"Трябва да убедим Путин, че никога не може да спечели войната в Украйна", посочи днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление с украинския военен министър Денис Шмигал.

"Остава още работа в това отношение", добави Рюте и отбеляза, че на днешното заседание на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел е обсъдена възможността съюзниците да повишат подкрепата за Киев, за да бъде Украйна възможно най-силна.

По неговите думи съюзниците и техните партньори трябва да продължат да доставят за украинската страна оръжие за нанасяне на поражения и средства за противовъздушна отбрана (ПВО).

Той съобщи, че от днес вече половината страни от НАТО изразяват готовност да допринасят за покупка на оръжия от САЩ и предоставянето им на силите на Киев.

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО, се осигуряват от САЩ, отбеляза Шмигал.

"Държавите от ЕС плащат за доставките на средства за ПВО към Украйна и ни помагат да оцелеем в предстоящата тежка зима. Разбираме, че Путин ще продължи със своя терор", обобщи той.

Украинският министър посочи, че днес е било обсъдено бъдещето на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове и възможната доставка на ракети с голям обсег за Украйна.

Източник: БТА, Николай Желязков    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

България Преди 6 минути

Протестиращите настояват за заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата

Задействат системата BG-ALERT в Царево

България Преди 1 час

Очакват се количества дъжд до 50-80 л/кв.м.

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

България Преди 2 часа

Следващата сряда ще се свика заседание на комисията със същия дневен ред

Грета Тунберг

Свят Преди 3 часа

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Свят Преди 3 часа

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 4 часа

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Любопитно Преди 4 часа

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

България Преди 4 часа

Георг Георгиев: Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Любопитно Преди 4 часа

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г.

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Свят Преди 4 часа

Първата им среща откакто ключовият съюзник на Кремъл Башар ал-Асад беше свален от власт

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Остър конфликт между галеника и еманципираната Цвети ще разтърси Къщата

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 4 часа

Намалението обхваща 2180 продукта

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 4 часа

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

България Преди 4 часа

Извършени са претърсвания и изземвания на адреси

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 4 часа

Напрежението в региона значително се засили

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

